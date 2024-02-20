台人很愛買！泰國「1戰利品」在行李箱整包爆開　她清到崩潰

▲不少人去泰國玩，會在超市狂掃零食、土產。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人去泰國玩，一定會去超市掃貨，有的甚至被列入每個人的必買清單，像泡麵、海苔、泰奶等等。部落客小V從泰國玩回來，要整理行李箱時大崩潰，因為「1戰利品」在裡面整包爆開就算了，因含糖粒的關係，所有東西都被沾得黏黏的，直勸世「如果你們有買它，務必裝進塑膠袋後再放進行李箱！」

部落客小V在粉專【跟著小V吃喝玩樂】貼出「手標泰式奶茶粉」的照片，文中崩潰直呼，「它是兇手！在行李箱裡爆開，整包爆開！」爆開就算了，因為是三合一、有含糖粒的關係，整個行李箱裡的物品都毀了，「所有東西沾好沾滿泰式奶茶粉末，超黏，擦不掉撥不掉，只能水洗。」

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▲泰奶粉在行李箱裡整包爆開。（圖／【跟著小V吃喝玩樂】授權引用）

她提醒，如果去泰國玩有買這個泰奶沖泡粉，「務必裝進塑膠袋後再放進行李箱。」回想打開行李箱時，真的大崩潰，「清了1小時還清不完…」打算把整個行李箱拿去沖水再晾乾，「不然，夏天螞蟻可能爬好爬滿。」

小V還在留言處補充，她買的沖泡粉是大容量的那種，「裡面是粉末、非小包裝」、「應該是膨脹後，正好被行李箱裡其他尖銳物品戳到，就爆了，因為爆掉的包裝有一個小洞」，如果要買同款的話要注意。

貼文一出，就有人也直呼，「買尬！太可怕了」、「好可怕，變成泰奶風味的行李箱」、「謝謝提醒（也很愛買這個）！」還有其他苦主分享慘痛經驗，「我上次是Big C買的綠色海鮮醬，在行李箱裡面爆掉」、「某年我跟農家拿的純正蜂蜜也爆開，整個行李箱丟進小溪流裡面浸泡。」

※本文獲【跟著小V吃喝玩樂】授權引用