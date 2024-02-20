泰勒絲不去泰國辦演唱會！　總理爆：新加坡砸5.6億獲東南亞獨家權

▲泰勒絲巡迴演唱會亞洲站僅在新加坡與東京舉辦。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會Eras轟動全球，然而亞洲站僅在日本與新加坡舉行，也使其他國家粉絲惋惜不已。泰國總理近日卻爆料，新加坡政府其實向泰勒絲支付每場演唱會200萬至300萬美元（約新台幣6294萬至9442萬元）的補貼費用，藉此成功換取東南亞的獨家主辦權。他更稱，此舉「很聰明」。

根據《衛報》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）16日在曼谷出席iBusiness論壇時在演說中提到，泰國未能爭取到邀請泰勒絲到訪舉辦演唱會，他也一直很困惑其中原因，然而新加坡場主辦單位AEG事後告訴他，新加坡政府每場演唱會向泰勒絲支付200萬至300萬美金，作為東南亞站的「獨家代理權」。

賽塔說，「雖然AEG沒有告訴我確切數字，但是他們說新加坡政府提供每場200萬至300萬美金的補貼。新加坡政府很聰明，他們用這個方法讓泰勒絲不要在東南亞其他國家辦演唱會。」

▲泰國總理賽塔表示，新加坡政府支付高額費用獲得泰勒絲東南亞演唱會的獨家權。（圖／路透）

由於泰勒絲此次巡迴亞洲站僅在新加坡與日本舉辦，因此大多數的東南亞粉絲會選擇前往新加坡，進而推動當地旅遊業發展。泰勒絲3月將在新加坡國家體育場進行6場演唱會，也就是說可能會收到來自新加坡政府的1800萬美金補貼（約新台幣5.6億元），而門票現已全部售罄。體育場預計可容納5.5萬名觀眾，帶來的觀光收入不容小覷。

新加坡期待這次的演唱會能振興當地旅遊業，就連新加坡文化、社區和青年部部長艾德溫（Edwin Tong）在宣布演唱會日期時都表示，「我們為新加坡人與遊客提供更多的選擇。」

事實上，在其他東南亞國家有許多粉絲將泰勒絲不願到當地舉辦演唱會的原因歸咎為基礎設施不佳、政治不穩定以及宗教問題。泰勒絲2014年曾預定要在泰國舉辦演唱會，但當時卻因前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）發動軍事政變，導致政局動盪，因此她不得不取消當年在曼谷的演唱會。