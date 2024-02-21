深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

▲深坑光電倉儲大火，目前內部仍持續悶燒，警消出動重機具協助殘火處理。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市深坑區北深路三段一間鋰電池工廠20日發生火警，大量濃煙影響雙北多個行政區，台北市長蔣萬安遲至21日上午才出面，態度慢半拍引發外界批評。民進黨台北市議員何孟樺質疑，雙北現有通報災害機制不足，要針對火災、空污等，有跨域影響潛勢的災害類別，建立多邊通報機制，強化府內獲報後的橫向溝通，才能避免慢半拍的狀況。

何孟樺21日在臉書直指，「雙北現有跨域通報機制竟失靈，讓台北市民廢氣吸到飽」，昨天下午新北市深坑區一處光電工廠發生大火，在傍晚撲滅後，北市木柵、景美地帶反而傳出惡臭。

何孟樺說，這波惡臭持續了整個夜晚，直到今天早上，環保局才發新聞稿，蔣萬安也匆匆跑去勘查，但，市民已經吸了廢氣整夜，蔣萬安才來亡羊補牢，不會覺得羞愧嗎？

「為什麼通報、反應會慢半拍？」何孟樺質疑，針對雙北現有通報災害機制，有內政部對各縣市政府發布的「重大災害跨域聯防指引」，以及基北北桃合作平台在去年完成的「防災跨域通報支援」，但這些夠嗎？

何孟樺指出，內政部的指引是針對「重大災害」，像是新北深坑這樣的單點火災，並不算是像是颱風、地震的大規模災害；再者，基北北桃合作平台的「防災跨域通報支援」重於「防災資源」的相互支援，而非「通報」，像是救護車、消防車、水車等防災資源的互通有無等。

何孟樺認為，現在已經有資源面、重大災害面向上的跨域支援，也應該要針對火災、空污等有跨域影響潛勢的災害類別，建立多邊通報機制，並強化府內獲報後的橫向溝通，才能一定程度上防止這次市府慢半拍的荒謬景象再現。

「我所身處的選區，內湖和南港分別緊鄰新北汐止、石碇、深坑，相當需要平時的災害跨域通報機制以防患未然。」何孟樺說，她已經提出書面質詢，要求相關局處限期改善，我也會繼續追蹤。

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）