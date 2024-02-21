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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘談國會攻防激烈　賴清德：民進黨要當「改革第一品牌」

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德（中）今年曾出席民進黨團會議勉勵新科立委們。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新國會開議，民進黨今（21）日下午舉行農曆春節假期後首場中常會，據轉述，民進黨主席賴清德今（21）在會中表示，雖然民進黨現在不是國會最多數，但仍然是執政黨，必須發揮穩定國家的力量，扮演「改革第一品牌」；另對於今日邀請學者暢談教育與AI議題，賴說，盼將政策工具輔以資料庫的實證資料，讓所得重分配更能有效發揮效果。

據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在會中談及近期國會議事狀況，預告未來新國會「每天都會這麼激烈」，而賴清德聞言勉勵與會者說，雖然民進黨現在在立法院不是最多數的黨，但是民進黨還是執政黨，所以要發揮穩定國家的力量，繼續做好「改革第一品牌」的角色。

此外，民進黨中常會今天邀請台大經濟系林明仁教授以「所得不平等，教育與AI」為題進行專案報告。賴清德聽取報告後表示，從林明仁所分享的關鍵數據中，可以看到，民進黨執政重視所得不平等的問題，例如連續第8年調漲最低工資，照顧所得弱勢者，加薪減稅增福利的施政，已經看到成效。

賴清德說，競選期間，他所提出的教育平權政策，讓私立大專生獲得一年3.5萬的學雜費補助，這個月已上路，不少大學生願意在網路上貼出學費單，呼應政府施政，他從投資青年的起點「教育」著手，緩解社會不平等，值得一提的是，此政見在智庫討論時，也相當程度參考了林明仁與學生的研究。

賴清德表示，面對未來，對於政府可執行、以改善所得不平等的各種政策工具，民進黨將加以盤點，輔以政府資料庫的實證資料來驗證、深化，並推出下一階段的有效政策，讓所得重分配更能有效發揮效果，讓財富是以薪資所得為主的納稅人被善待、中間與低薪所得者，得到政府適當且充足的支持。

最後，賴清德說，國家的治理、政策因果成效的評估，都需要資料的佐證，他非常認同林明仁所提到的方向，將散落於各部會的教育、醫療、勞動等資料，能夠串聯並進行有意義的分析，依據結果並推動對應政策，持續往「循證治理」的方向努力。

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