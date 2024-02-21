陳建仁23日食安報告？　黃國昌：民眾黨團將出席朝野協商

▲民眾黨立院總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院為行政院長陳建仁何時進行食安報告爭執不斷，民眾黨團要求21日加開院會逕付二讀，黨團總召黃國昌當天下午召集協商，但提案23日再舉行食安專報的民進黨團並未參加，協商沒有結果，立法院長韓國瑜為此22日將主持政黨協商。黃國昌表示，民眾黨團代表將準時出席。

黃國昌強調，本黨團的態度始終是支持邀請行政院至本院針對國人高度重視的食安議題進行專案報告，只是同時希望能在不影響及不延宕原本排定之議程之情況下加開院會。

黃國昌說，非常遺憾昨日院會之加開院會提案雖獲國民黨黨團支持，卻仍遭民進黨黨團拉協商，顯然，民進黨團對食安專報的態度，與陳建仁向媒體表示之「尊重立法院的職權行使，安排他什麼時候報告，他一定很樂意跟國人報告政府在食安部分所做的努力。」有所迥異。

黃國昌指出，本黨團稍早已接獲議事處通知院長將於明日召集協商，本黨團協商代表將準時出席，希望其他兩大黨團亦能出席。

事實上，國民黨團早提案邀請陳建仁20日至立法院進行食安專案報告，但韓國瑜19日召集朝野協商時，黃國昌拒簽結論，最終協商破局。國民黨團20日開議再戰，一早先向院會提案，要求陳建仁施政報告前應先進行食安專報，而民眾黨團也提21日加開院會，國民黨團基於在野黨立場一起支持，因此選擇撤案。

不過，民眾黨團的提案因無人反對逕付二讀，循例交付朝野協商，依照議事規則，倘若朝野未能達成共識，須經冷凍期1個月，才有辦法到院會表決。民進黨團則在院會中提案23日進行食安專報，請韓國瑜召集協商。

民眾黨團當天又發文給韓國瑜辦公室，請韓國瑜針對「21日加開院會」提案召集朝野協商，但依照議事規則，須先由提案者，也就是民眾黨團召集協商，沒有結論時才會交由院長協商。民眾黨團之後才發出第二份公文，宣布4點半由黃國昌主持朝野協商，但民進黨團幹部、行政部門官員無人出席，最後協商不成。