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陳建仁親頒國家品質獎喊「了不起」　汽車百貨導入AI獲經營技術獎

▲▼行政院長陳建仁出席第27屆國家品質獎頒獎典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁出席第27屆國家品質獎頒獎典禮。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長陳建仁21日出席第27屆國家品質獎頒獎典禮，特別恭喜14家企業得主，他說，大家很了不起，國家以他們為榮，讓國內品質跟產業提升有充沛正面的力量。其中，1994年於台中成立的第一家汽車百貨「車麗屋汽車百貨」榮獲經營技術典範獎項，該企業整合實體店面與網路銷售，並導入AI智能客服，提升服務與競爭力。

陳建仁致詞時表示，今天高興受邀出席，上台的時候部長王美花告訴他，今天的活動會很精彩，他本來還有點懷疑，但剛剛看到大家才發現，大家很了不起，「國家以你們為榮，恭喜在座14位得主」。

陳建仁表示，經營品質管理績效上傑出，國內品質跟產業提升有充沛正面力量，他知道要來頒獎，所以查了一下資料。他表示，最近有公佈全球10大高生活品質國家的調查，台灣是全球第二名，亞洲第一名。

陳建仁說，在評鑑上包括旅行、交通、醫療保健、環境氣候、居住安全等面向，其中也包括「經營管理品質」。他向大家強調，企業界的經營管理品質也在評鑑的標準裡面，所以大家都很有貢獻，感謝大家。

陳建仁表示，感謝國內各行各業跟國人的投入，讓台灣成為世界高品質國家，這幾年世界經貿局勢波濤洶湧，經歷美中貿易戰，疫情跟烏俄戰爭，整個產業經營不容易，但艱困的環境之下，政府跟民間努力，讓經濟表現依然亮麗，企業跟國家競爭力都很傑出。

在本次27屆的得獎者中，包括玉山商業銀行、車麗屋汽車百貨、大瓏企業、康舒科技公司、家登精密工業、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、捷順企業、長榮大學、凌羣電腦、軒郁國際、南亞科技等企業。

其中，車麗屋汽車百貨獲經營技術典範獎項，這個獎項主要是表揚企業於經營管理技術有創新作法。創辦人卓豐閔表示，車麗屋汽車百貨成立30多年來，積極開創汽車百貨業的全新生態，建立完善品質管理體系，整合實體店面與網路銷售，並導入AI智能客服，以提升服務與競爭力。

卓豐閔表示，車麗屋堅持以人為本、以客為尊的企業理念，落實「積極、負責、分享」的價值觀，共同的使命是「一家購物、十分滿意、百分積點、全國服務」。他說，他們建立全台連鎖規模，並以IT系統整合能力及強勢的商品供應鏈與行銷力。

卓豐閔指出，車麗屋目前在台灣各縣市擁有30家門市店，也是業界唯一在外島有服務據點的汽車百貨連鎖通路，未來將朝向「一鄉鎮一車麗屋」的願景。同時因應現代網路科技發展，車麗屋也操作8個網路購物平台，並以AI預測銷售及建置商品推薦模型，實踐精準行銷，讓服務無縫隙。

▼車麗屋汽車百貨獲第27屆國家品質獎經營技術典範獎項。（圖／記者陶本和攝）

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