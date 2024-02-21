漏網鏡頭／社群曬愛還不夠！　蘇貞昌陪老婆逛台北國際書展

▲蘇貞昌陪老婆詹秀齡逛台北國際書展。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院前院長蘇貞昌卸任後，經常透過社群平台分享生活，例如情人節當天曬出屏東老家春聯，向太太詹秀齡告白「像我們夫妻恆久不變的愛情」，今（21）則分享兩人同遊淡水的影片，在各個小吃名店「餵食」曬恩愛，而《ETtoday新聞雲》中午也在台北國際書展直擊蘇貞昌夫妻相偕來買書，參觀台灣文學館打造的「文學書區」展覽。

《ETtoday新聞雲》今天偶然直擊，蘇貞昌、詹秀齡兩人一同前往台北國際書展，參觀文化部所屬國立台灣文學館策劃的「文學書區」，政務委員羅秉成也陪同，不時拿起書籍翻看，而蘇貞昌也向現場的文化部長史哲致意，笑著要史哲唸出閩南語書名，而史哲則用閩南語回應說，「我不會啦！我是外省人被考這個」，蘇揆打趣回說，「你爸（學者史英）很會講捏！」

隨後，蘇貞昌看到一本寫著「廖添丁落南lāng年舍歌」書名的繪本，指著書籍封面上的字，嘗試唸出正確的台語發音，又與身旁的羅秉成討論書名是什麼意思。

對於今天特別來參觀台北國際書展，蘇貞昌透露，是因為太太詹秀齡愛書，所以兩人一同來參觀。其實綠營內部都知道，素來低調的詹秀齡相當有氣質，近年熱衷油畫創作，也開過畫展，蘇揆去年卸任時曾談及期待與家人互動，還公開喊話放閃說：「要幫你洗畫筆、弄畫架的畫家助理回來了！」