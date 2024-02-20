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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

▲▼國民黨立委洪孟楷針對行政院院長施政方針及施政報告質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委洪孟楷針對行政院院長施政方針及施政報告質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁20日赴立法院進行施政報告並備詢。國民黨立委洪孟楷質詢時問及緊急應變隊議題的法源依據為何？陳建仁說，對於防災的緊急應變隊方面，可以利用計畫方案的方式，做為施政的依據。行政院官員補充，洪孟楷委員所關切的法源問題，是對此計畫的誤解，「此計畫與常態性民防組織之設置並不相同，而是透過培訓方式提供國家重要設施與企業內的防救災能力，故無所謂法源問題」。

洪孟楷質詢時問及緊急應變隊議題，指全台會成立每隊約25人的自主緊急應變隊，跟現在的民防組織有什麼關係？陳建仁說，緊急應變隊的計畫是參考美國、新加坡的經驗，是以火災搶救、緊急救護以及輕型救援為主。陳說，因為現在氣候變遷情況下，各種災難會發生比較多，因此需要讓民間能組織緊急應變隊。

洪孟楷接著問，緊急應變隊的法源依據？中央、地方的主管機關是誰？若參與天災人禍傷亡的話，撫卹機制是什麼？民防組織有民防法，可以依法賠償，但是緊急應變隊沒有。

洪孟楷認為，是否應該先把緊急應變隊的條文送到立法院，三讀通過後再組織？還是說這是一個黑機關？對此，陳建仁回應，政府在施政需要法律規範時，當然會把法律條文送到立法院，對於防災的緊急應變隊方面，可以利用計畫方案的方式，做為施政的依據。

對此，行政院官員解釋，從國際災害防救的經驗「自助：互助：公助」比例是7：2：1，相關的計畫是希望強化災害發生第一時間自主救援能力將能大幅減少傷亡，透過建置民間自主緊急應變隊，強化民眾「自救」與「互助」能力，在災害發生政府救難人員尚未抵達前，把握黃金搶救時間，由緊急應變隊就近進行初步救援，以拯救更多生命及減少財產損失。

官員說明，洪孟楷委員所關切的法源問題，是對此計畫的誤解。內政部消防署於111年引進美國緊急應變隊概念，希望透過系統性的培訓來強化企業、組織或民眾「自救」與「互助」能力，行政院核定在113至118年推動建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）中程計畫，培育對象以國家重要設施、民間企業、醫療機構、學校、社區為主，以消防法防火管理及保安監督制度的員工自衛消防編組為基礎強化訓練，培訓課程以基本的防救災能力為主，包括有：消防安全、基礎救護實務、輕型救援及災害與創傷心理撫慰等。

事實上，此計畫與常態性民防組織之設置並不相同，而是透過培訓方式提供國家重要設施與企業內的防救災能力，故無所謂法源問題。

官員指出，因台灣天然地理因素，過往即發生過多次大型天然災害，如1999年的九二一大地震以及2008年的八八風災。故政府持續參考世界各國警急組織的運作模式，期盼強化政府與民間面對災害的應變能力。

官員強調，此計畫是政府效法世界各國提升國家韌性之作法，對於少數人士意圖塑造台灣兵兇戰危的錯誤氛圍，不但阻礙台灣災防整備的強化，恐將成為中共認知作戰的幫兇。

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