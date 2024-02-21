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日61歲女陳屍旅館！　生前「全身癱軟」被牛郎拖進客房

▲▼男女,情侶,約炮,約砲,喝酒,約會,酒吧,夜店,酒店。（圖／CFP）

▲男子事後經調查確認為男公關，死者則是店內客人。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府一間旅館18日中午發現一名女性陳屍於客房內，警方經調查後發現，女子是在當天凌晨跟著另外一名男性入住，然而當時她全身癱軟、明顯無法走路，是被男子拖進旅館，但屍體被發現時男子已經不在屋內。事後經確認，男子為男公關店的員工，而死者則是店內的「恩客」。

根據《產經新聞》報導，大阪府大阪市生野區的一間旅館18日中午有一名女性呈仰躺姿勢，陳屍在客房內床邊的地板上。警方指出，女子當天凌晨2時跟一名男子一同入住，然而當時她明顯無法走路，是被男方抓住雙手拖進旅館內。男子則是在18日上午5時45分左右離開旅館。

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲女子被發現獨自陳屍於旅館客房。（示意圖／CFP）

事發後警方將遺體交由法醫解剖，而根據驗屍報告，女子的死亡時間大約在男子離開旅館的2小時後，也就是18日上午8時左右，死因不詳，但是胃部散發出強烈的酒精臭味。經過調查，死者為住在生野區的61歲女性，而該名男子19日晚間則自行前往警署投案。

該名50多歲男子指出，自己是在男公關店內工作，而死者17日晚間10時左右到店消費，隨後卻喝得爛醉，所以才搭乘計程車將她送往旅館休息。

根據男公關店附近的監視器畫面，的確看到有多人攙扶死者，而男子則表示，將死者送往旅館客房後，自己也稍作休息，醒來之後叫了女方沒有反應，所以就自行回家休息了。

目前警方仍未確定具體死因，因此將持續深入調查詳細經過，並對死者的遺體進行藥物檢查。

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