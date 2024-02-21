騎電動滑板車「闖紅燈又無照」！　日女左轉被大巴撞死

▲日本僅開放部分電動滑板車不須駕照。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本長野縣一名女性無照騎乘電動滑板車且在丁字路口闖紅燈左轉，當場遭到一輛大型巴士撞死。儘管女子已經死亡，但警方仍在21日依違反道路交通法嫌疑將該名女性函送檢方偵辦，而這也是長野縣內首起電動滑板車死亡事件。

根據《富士新聞網》報導，39歲女性死者2023年12月1日騎乘電動滑板車經過國道18號線的一個丁字交叉路口，而她卻無視紅燈，打算左轉，當場遭疾駛而過的大型巴士撞上，傷勢嚴重身亡。

警方表示，死者並未佩戴安全帽，且闖紅燈，不僅如此，經調查確認為無照駕駛。事實上，日本政府已在2023年7月1日修改道路交通法，放寬對電動滑板車的規範，如果是最高時速未達20公里的電動滑板車，只要年滿16歲即不需要駕照，也不強制要求佩戴安全帽。

女性死者所駕駛的則是時速上限超過20公里的電動滑板車，因此不只需要考照，也強制要求佩戴安全帽。

警方21日依違反道路交通法的嫌疑將女子函送檢方偵辦，而這也是長野縣首次發生電動滑板車死亡事故。警方呼籲，民眾在騎乘電動滑板車之前，務必確認該型號是否需要駕照，且在外出前務必多加練習。

台灣2022年11月30日起，將電動滑板車、獨輪車等電動個人行動器具正式納管，除了定義為「慢車」外，需年滿14歲才能騎乘，未滿14歲騎乘可罰600到1200元。不僅如此，電動滑板車僅能依地方政府公告在規定路段與時段行駛。