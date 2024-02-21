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老師擔責！25歲女老師出軌高一生　專家：法律明確「禁止師生戀」

▲25歲女老師出軌高一生。（圖／翻攝自微博）

▲25歲女老師多次與班上高一生發生關係。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一名25歲女老師近日遭丈夫實名舉報，出軌班上高一男學生一事，鬧得沸沸揚揚。大陸教育專家樊秀娣主任昨（20）日針對此事表示，「中國法律早已明確禁止老師與學生發生戀愛關係、性關係，走上絕路的通常都是學生，老師必須擔責。」

據《極目新聞》報導，近日，上海市某25歲的中學女老師「被丈夫實名舉報出軌16歲學生」事件屢登熱搜，關於兩人的聊天記錄和照片也在網路上瘋傳。

▲25歲女老師出軌高一生。（圖／翻攝自微博）

▲女老師丈夫實名舉報。（圖／翻攝自微博）

樊秀娣主任表示，中國教育部早在2021年9月施行的《未成年人學校保護規定》第二十四條中，明確禁止教職員與學生發生戀愛關係、性關係。

樊主任認為，校方和老師是教育者，學生處於被教育的地位。即使學生自願或主動，教師也要堅決、嚴厲地拒絕並對學生加以教育，「未成年學生處於青春朦朧期，他們的情感需求需要得到老師的正確疏導。」

她強調，「師生戀」一旦出現問題，老師必須擔責，因師生雙方年齡、閱歷、需求和心智成熟度不同，心理崩潰的幾乎都是學生一方。

▲25歲女老師出軌高一生。（圖／翻攝自微博）

▲目前該女老師已遭停職。（圖／翻攝自微博）

對於如何防範類似事件，她提出看法，「在老師入職時，學校就要對其開展倫理道德和職業操守教育，明確告知『師生戀』這條『紅線』不能跨越，否則就是身敗名裂的下場。」

樊主任補充，若仍不幸發生了，校方應立即展開調查並阻止事件「發酵」，網路是把「雙刃劍」，如何正確引導並產生正向效果，考驗著學校管理者的政策水平和執行能力。

另一名大陸教育學者熊丙奇對此事則表示，一方面校方要加強對老師的師德教育；另一方面，從學生角度來講，須加強對學生的性教育，引導學生正確地認識這些問題，「當前，中國早就已經明確禁止師生戀，問題在於怎樣去執行。」

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