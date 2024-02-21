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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女大生3個月瘦30公斤　拍影片全記錄！網友大推：太狠了

記者魏有德／綜合報導

大陸搞笑藝人賈玲主演的電影《熱辣滾燙》在一年拍攝過程中完成減重近50公斤的驚人之舉，震撼大陸影壇，也開出亮眼的春節票房。在現實生活中，河南商丘一名女大生近日也分享自己在3個月內從175斤（87.5公斤）減至115斤（57.5公斤）的減肥故事，減肥過程的影片曝光後令網友們驚嘆，直讚她的毅力驚人，「實在是太狠了！」

▲陸女大生3個月減30公斤。（圖／翻攝微博）

▲陸女大生3個月減30公斤，紀錄下減肥過程身形變化。（圖／翻攝微博，下同）

據了解，這名女大生在影片中自曝，減肥前體重有85公斤，在路上常被人偷拍，當時只會生氣，因為自知有多胖多醜，連在宿舍裡上下床爬樓梯都很困難，「每天都在為大肚子發愁，一點也不像20多歲的女大學生。」

▲陸女大生3個月減30公斤。（圖／翻攝微博）

女大生下決心改變後，她每天放學在宿舍樓下持之以恆的運動，從呼拉圈到跳繩，就這樣日復一日的堅持了3個月，成功減重至57.5公斤。她也將自己減肥的過程，片段式的用一支影片呈現胖到瘦的身形，讓網友們感到相當敬佩。

▲陸女大生3個月減30公斤。（圖／翻攝微博）

影片發出後立即在網路上受的熱烈迴響，也有網友質疑是靠吃減肥藥完成的，對此，女大生也親自回應稱，我是當事人，在學校3個月減掉60斤（30公斤），是通過合理控制飲食加上運動減下來的，「沒吃任何產品，大家別被騙了。」

女大生強調，「減肥沒有捷徑，只有管住嘴邁開腿，也不要有身材焦慮，但是如果已經像我之前一樣危害到健康了，就要行動起來了，新的一年希望大家都可以越來越好，遇見更好的自己。」

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