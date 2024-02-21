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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會公布補貼總統競選費用　藍綠白三組候選人各獲超過1億補貼

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

2024年大選結束，中選會公布補貼各組候選人競選費用。民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴可獲1億6758萬元；國民黨侯友宜、趙少康1億4013萬，民眾黨柯文哲、吳欣盈1億1071萬元。

依《總統副總統選舉罷免法》規定，總統候選人申請登記時，要繳納1500萬元保證金，若得票數超過選舉人數的百分之五，要在公告當選人名單後的30天內發還。

根據中選會的會議紀錄，第16任總統、副總統選舉，選舉人總數為1954萬8531人，選舉人總數百分之五為97萬7427人。依據選舉結果，3組候選人得票數分別為，柯文哲先生及吳欣盈女士：369萬466票；賴清德先生及蕭美琴女士： 558萬6019票；侯友宜先生及趙少康先生：467萬1021票，得票數均超過選舉人總數百分之五，依上開規定，保證金均應予發還。

另外，當選人賴清德及蕭美琴的當選票數為558萬6019票，其當選票數三分之一為186萬2007 票；候選人柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康得票數皆達當選者票數的三分之一以上，依規定，應分別補貼其競選費用，每票補貼30元。

總計應補貼柯文哲、吳欣盈：1億1071萬3980元；賴清德、蕭美琴：1億6758萬570元；侯友宜、趙少康：1億4013萬630元。以上應分別補貼3組候選人之競選費用，均未超過候選人競選經費最高金額新台幣4億2749萬4000元。

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