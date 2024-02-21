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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食安專報喬不攏！柯文哲質疑「綠誘敵深入」　反問民進黨為何養案

記者袁茵／台北報導

立法院新會期於20日開議，但藍綠白為了食安專案報告日程喬不攏，民眾黨團主張21日加開院會處理，民進黨團提案23日院會進行，國民黨團總召傅崐萁原上午稱支持民眾黨團，下午受訪時又說希望23日食安報告。面對藍綠現在都傾向23日食安專報，會不會覺得藍作秀作過頭？民眾黨主席柯文哲表示「不會」，並反問綠為什麼要養案？

▲▼ 柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝，下同

柯文哲21日上午出席內科千人捐血熱血同框啟動儀式，並且接受媒體訪問。針對藍綠都希望23日進行食安專報，柯文哲表示，如果是在政府跟人民互信的國家，根本就不是問題，如果整批豬肉測不出含有瘦肉精，「只有那一塊，不用想也知道就是實驗室污染啊！不可能一批豬吃過瘦肉精後，只有其中一隻豬或集中某部位被測出瘦肉精。」

柯文哲提及，同一批豬肉、同一個屠宰場、同一個牧場出來的豬取樣前後幾天，如果測出瘦肉精，就是系統性問題，但如果整批都沒有，只有其中一塊有，「問我的話，我第一個就猜是實驗室污染。」這只要送專家會議討論，花1、2小時就會知道答案，卻搞到立法院要不要開臨時會，「這國家實在是⋯」

▲▼ 柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

至於是否覺得國民黨作秀作過頭？柯文哲說「不會啦」，並反問「民進黨為什麼要養案？」很多事情容易解決，搞不好民進黨在搞「誘敵深入」，而國民黨則在鬧，「拜託大家，簡單事情簡單解決，還有很多重要事情要做，不要浪費在這種無聊的事情。」

面對民眾黨立院黨團有很多主張，被外界酸立院要看「黃曆」，意指黨團總召黃國昌、黨團副總召黃珊珊的行事曆？柯文哲笑說「不會啦！」這個三黨不過半，也不一定是民眾黨才有決定權，「如果藍綠講好，民眾黨根本一點影響都沒有，是藍綠講不好，民眾黨才有影響權，三角關係蠻複雜。」

柯文哲坦言，從來不認為黨團是「關鍵少數」，「搞不好弄到最後，我們只有『少數』，根本不關鍵。」

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