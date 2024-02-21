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民眾黨拍板黃成峻接組織部！用人「紅又黑」惹議　將有3個月觀察期

▲▼民眾黨組織部主任黃成峻。（圖／翻攝自Facebook／黃成竣）

▲民眾黨組織部主任黃成峻。（圖／翻攝自Facebook／黃成竣）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲於農曆年後進行一系列人事調整，要將黨組織系統一分為二，除了既有組織部以外，新設「社會發展部」，但內定組織部主任由桃園市黨部主委黃成峻出任，人事案於今（21日）的中央委員會通過，引發黨內不滿。民眾黨發言人李頂立會後轉述，中央委員會今通過7項人事案，確定黃成峻出任該職務，但有3個月「觀察期」。

隨著2024總統、立委大選落幕，民眾黨開始進行一系列檢討及組織調整，包括日前將黨中央的新聞與文宣分開，除了既有文宣部以外，新建新聞部來處理輿情；另外，在柯文哲最弱的地方組織經營，除了既有組織部以外，還要新設「社會發展部」，組織部主任預計由黃成峻出任，社發部主任則為民眾黨客委會主委張清俊，人事案排定在21日中央委員會通過。

但組織部主任內定人選黃成峻一事在黨內傳開後，引發諸多不滿，醞釀向黨中央陳情擋下人事。黨內不滿黃過去用人、覓才都具爭議，例如曾推薦立委人選馬治薇，但被民眾黨中央委員會擋下，最終未獲提名，事後馬被爆出涉嫌收受中國大陸政治獻金，涉犯《反滲透法》遭桃園檢調聲押禁見，進而遭開除黨籍。

今天民眾黨中央委員會結束後，發言人李頂立出面轉述，選後有些組織重整與調整，例如今中央委員會通過，新設新聞輿情部，主任由前柯辦發言人吳怡萱接任；組織部則做重整，主任由黃成峻接任、副主任為桃園市黨部副主委林昭印。

李頂立提及，接下來有新設「社會發展部」，由於組織部較針對黨內的組織發展，而「社會發展部」則較像是社會對外連結關係，跟民間社團交往等，因此主任為張清俊、副主任為曾鼎文；另未來也會獨立有「青年部」，副主任由劉昱鴻擔任；至於地方組織幹部人事案，通過由現任議員陳宏宗擔任台東縣黨部主委。

▲▼民眾黨發言人李頂立。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨發言人李頂立。（圖／記者袁茵攝）

面對黨內質疑黃成峻在地方用人有染黑、染紅一事，如何破除此形象？李頂立回應，確實有看到相關媒體報導，質疑黃在地方黨部用人狀況，但整體總統大選表現上，不管是地方相關活動舉辦、組織連結，甚至是造勢等，其實桃園表現不錯，總統票也是桃園表現突出，地方黨部擔當了相當大責任。

李頂立指出，確實看到外界觀感不好部分，過去一年民眾黨被對手陣營批評「民眾堂」或染黑染紅，並被焦點放大，然而相信民眾黨絕大多數的人是清白，且面對部分個案，未來用人一定非常謹慎，包括此次人事案的人選，都有出示沒有刑事紀錄的證明，算是「初步把關」。

不過，李頂立也說，黨還是會秉持用人唯才，包括進入該職務後，會不會因為個人關係造成組織損害等問題，因此民眾黨有3個月的汰換機制期限，類似企業3個月試用期的概念，希望從一開始初階的人資把關，直至比較高層級的中央委員會後，還要經歷一段時間評估人選。

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