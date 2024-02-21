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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝夜襲撂警強拆始末！謝國樑掀NET黑歷史　轟「路人甲佔土地」

▲▼「謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲「謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆東岸廣場易主爆發產權爭議，先前負責商場營運的主富服裝公司（NET）不滿基隆市政府2月1日凌晨指示警方「夜襲」強制接管商場，除於17日在媒體刊登廣告，要求基市長謝國樑當天的「強盜行為」向台灣人民道歉。謝國樑今（21）日赴國民黨中央召開記者會，陪同律師簡榮宗受訪時表示，「我們的房客是大日，大日從頭到尾沒有不願意點交，因此就是路人甲佔用土地」，認為大家到法院說清楚比較重要。

NET不滿基市府於2月1日凌晨，指示基市警第一分局動員4、50名警力，以機具切開門鎖強行接管，NET委任律師趕往現場，詢問警方帶隊官是基於何項法令跟法律裁判依據，以及執行勤務內容跟下令的長官身分，但警方及基市府人員都不說明，還禁止NET一方拍攝。

NET委任律師隨即在2月1日當天清晨3時，漏夜趕往基隆地檢署控告謝國樑及基市府、警方4人涉嫌強盜等罪。NET並於2月17日在報紙頭版刊登廣告，要求謝國樑應該為2月1日凌晨的「強盜行為」向台灣人民道歉，雙方爭端愈演愈烈。

謝國樑今日上午於國民黨記者會上指控，NET過去在台北市也有租約到期卻未搬遷的黑歷史，罷免的部份「民進黨操弄的！」一旁的律師簡榮宗則補充，所謂NET律師拿出的權狀，並質疑為何市府沒有二三四樓？因為跟大日的合約，在營運期滿後就要移轉給市府，但當時基隆市府沒有登記，應該要問林右昌為何沒有登記。

簡榮宗續指，雖然對方律師說，房客不走應該要透過強制執行點交，「但我們的房客是大日，大日從頭到尾沒有不願意點交，因此就是路人甲佔用土地」，大家到法院說清楚比較重要。
 

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