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「蘇丹紅」辣椒粉流向5縣市7業者！食藥署強調無未爆彈：1個月查完

▲▼食藥署署長吳秀梅。（圖／記者洪巧藍攝）

▲食藥署署長吳秀梅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

辣椒粉含致癌工業原料蘇丹紅問題擴大，連老字號零食「蝦味先」都中鏢！食品藥物管理署今（21）日公布追查情況，源頭為新北市「保欣企業有限公司」自中國進口紅辣椒粉，問題產品同批號流向5縣市、7家下游廠商，但其中有1家業者還在確認。食藥署副署長林金富強調，已經掌握源頭、下游，只是仍在稽查作業中，沒有其它未爆彈問題；針對近期有使用中國辣椒粉業者，食藥署將與地方衛生局合作通通都掃一遍，一個月內清查完畢。

▲▼蘇丹紅問題辣椒粉調查情況，中國輸入辣椒粉邊境查驗。（圖／食藥署提供）

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▲蘇丹紅問題辣椒粉調查情況，中國輸入辣椒粉邊境查驗。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，雲林縣衛生局抽驗「濟生股份有限公司斗六廠」製售之「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒（效期:114.12.12）」產品，於1月30日檢出含有蘇丹色素三號18 ppb （標準：不得檢出）。該產品全數出貨予全聯實業股份有限公司代銷，全聯已下架相同品項產品，總計全數下架1萬1824罐。

副署長林金富表示，經查該產品原料是向新北市「保欣企業有限公司」購入，新北市衛生局抽驗產品原料「紅辣椒粉（有效日期：115.10.4）」於2月9日也檢出含有蘇丹色素三號4 ppb，進一步調查其下游業者，同批號共7家業者使用，分布台北、新北、台中、台南、高雄等5縣市，但其中還有1家因為業者表示購入為不同批，還需釐清。

▲▼蘇丹紅問題辣椒粉調查情況，保欣企業有限公司輸入原料「紅辣椒B粉」下游流向。（圖／食藥署提供）

▲▼蘇丹紅問題辣椒粉調查情況，保欣企業有限公司輸入原料「紅辣椒B粉」下游流向（上），濟生股份有限公司不合格產品流向（下）。（圖／食藥署提供）

▲▼蘇丹紅問題辣椒粉調查情況，濟生股份有限公司不合格產品流向。（圖／食藥署提供）

食藥署長吳秀梅表示，已自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自即日起暫停受理輸入查驗3個月。外界憂心是否還有未爆彈，林金富強調，目前已經找到源頭，下游也掌握，只是衛生局還在稽查作業中，沒有其它未爆彈問題。

林金富強調，食藥署對於食品管理採風險管控，邊境源頭管理已經拉到最高強度，後市場則會和衛生局合作掃一遍，去年8月以來總計輸入報驗172批中國辣椒粉，依據《食安法》規範，相關業者得知原材料具有食安風險、政府祭出最高管制強度時，要自行將產品送驗、確保其產品安全無虞，衛生局則同步在一個月內完成相關稽查。

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