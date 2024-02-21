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解瘦肉精疑雲！食藥署邀14專家開會商討　名單、會議紀錄等3月才公開

▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

記者洪巧藍／台北報導

台糖安心豚梅花肉片遭台中市檢出禁用瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol），但進一步擴大採檢，卻仍只有這一包問題肉品，瘦肉精到底從哪來？食品藥物管理署今（21）日下午召開專家會議，食藥署長吳秀梅表示，專家包含食安辦主任許輔在內共14人，分別是來自食品安全與營養諮議會、食品風險評估諮議會、食品檢驗方式諮議會相關領域專業，但會議結論將會交由食安辦於3月份統一對外說明，同時會公布專家名單、會議紀錄。

台中市衛生局日前檢出「國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）」含有西布特羅0.002ppm，食藥署複驗也確認檢出0.001ppm，但另擴大抽驗台糖豬肉都沒有驗出，為什麼僅有這一包異常？食藥署今日下午邀集專家召開專家會議盼釐清問題，但卻遭中研院院士陳培哲質疑無公信力，另民眾黨立委陳昭姿也要求食藥署應該比照健保藥物共擬會議，將代表名單公開上網，填寫利益迴避聲明，加上會後將會議紀錄及錄音公開供民眾檢視。

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吳秀梅今日表示，所有專家都是術業有專攻，應該要彼此要尊重，這次專家會議邀請包含食品安全與營養諮議會成員7人，還有食品風險評估諮議會成員4人、食品檢驗方法諮議會成員3人，還有食安辦主任許輔，總計14人出席；另列席的包括台中市政府派員、另外還有台糖公司、分切肉品的信功實業股份有限公司。

▲▼食藥署署長吳秀梅。（圖／記者洪巧藍攝）

▲食藥署署長吳秀梅。（圖／記者洪巧藍攝）

吳秀梅強調，相關會議一定都要填寫利益迴避，另外也要填寫保密協議，因為與會專家不應該在食藥署公布前有其他發言，會議會有錄音，相關內容以會議記錄方式呈現。

至於是否會後公開？吳秀梅強調不會在會議結束後馬上公布，因為明日農業部也會有專家會議，衛福部、農業部分別就自己業管部分進行會議，再彙整專家意見想法到食安辦，最後由行政院統一發言，儘量在3月就會讓大家知道相關結果，屆時會議紀錄、名單也會一併公開，錄音則不會公開。

外界質疑許輔以專家身份列席是否有利益衝突？吳秀梅強調，許輔本身是食安專家，也是在這個領域中具有專長人員，所以讓他以專家角色參與討論，其他列席者則是被詢問時才會發言。至於後續是否還會再開專家會議，吳秀梅強調，看討論結果而定，如果還有一些無法釐清的，或者是要再看其它證據、說明的話，就可能加開，但如果這次就覺得討論的差不多，就可以不用另外再開。

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