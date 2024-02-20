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彰化「糖鐵綠道」整排路樹遭下毒　專家搖頭：至少20棵救不活！

▲彰化糖鐵國家綠道整排路樹遭毒殺。（圖／林淑玲提供）

▲彰化糖鐵國家綠道整排路樹遭毒殺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

誰下的毒手！彰化縣「溪湖—溪州糖鐵國家綠道」湖埔社大昨天發現整排綠葉扶疏的路樹遭到不肖人士毒殺，宛如樹木墳場般矗立在眼前，令人看得相當的痛心，縣府今天再會同樹醫師到場會診，發現遭毒殺的路樹中，有17棵雨豆樹及4棵大葉山欖已救不活，另有3棵高價值的印度紫檀樹，情況也不樂觀。

▲彰化糖鐵國家綠道整排路樹遭毒殺。（圖／林淑玲提供）

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▲彰化糖鐵國家綠道整排路樹原貌。（圖／翻攝自Google Map.）

湖埔社大執行長林淑玲表示，這些樹木在地已經長達40年，一整排雨豆樹幹上被刺穿密密麻麻的洞注射毒液、4棵大葉山欖樹幹已經被燒成黑炭、印度紫檀樹幹被環狀剝皮，樹醫生建議三月份開始針對沿線路樹應用些許肥份促進生長，後續將進行沼液澆灌，也會在社大擴大宣導及辦理愛樹活動。

▲彰化糖鐵國家綠道，30棵行道樹遭毒殺。（圖／民眾提供）

▲彰化糖鐵國家綠道，行道樹穿洞注毒。（圖／民眾提供）

彰化縣政府城觀處營管科長鄭泓騏表示，今天到現場勘查，初步確認已有20幾棵路樹，遭環狀剝皮及打洞注射毒液，已向警方報案，今天會同專業植栽廠商，並會同樹醫師現場會勘研擬對策，目前基於公共安全，會將已枯死的路樹先進行移除，再選定合適樹種栽植。

「國家綠道」30棵路樹慘死　拔樹皮灌毒藥整排都枯了

附近有民眾紛紛氣憤的說，「今年冬天特別冷，有發現到右側路樹樹葉掉光，左側的樹木也有一些禿了，剛開始懷疑樹可能生病了，沒想到竟然是被下毒，樹也沒有妨礙到路人，為何要用此種惡質的手段，痛下殺機，一定要將兇手揪出來」。

城觀處強調，依「彰化縣樹木保育自治條例」，既有之行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，可處2年以下有期徒刑；溪湖警分局今天也派員前往查勘，將調閱監視器釐清案情。

▲彰化糖鐵國家綠道沿線可觀賞到蒸氣小火車。（圖／翻攝自台糖官網）

▲彰化糖鐵國家綠道，是全台唯一可看到蒸汽火車的綠色廊道，但這景致已成歷史。（圖／翻攝自台糖官網）

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