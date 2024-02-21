火大反擊林右昌「嗑藥說」　謝國樑：你各位看我像拉K嗎？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NET爭議狂燒！反擊林右昌「嗑藥說」　謝國樑：各位看我像拉K？

▲▼「謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲「謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市東岸停車場商場招商案風暴持續擴大，繼基隆市長謝國樑日昨強烈質疑前市長林右昌罔顧市民權益，深夜還加碼直播說到前市府情緒激動，遭內政部長林右昌質疑是不是「喝醉」或「嗑藥」？謝國樑今（21日）受訪反問媒體，「各位你看我像拉K嗎？笑一笑就好！」

謝國樑上午於國民黨中央召開記者會，強調綠營現在對他的指控全屬抹黑。例如，該商場的權利金並沒有縮水，而5000萬的現金租金，以及1000多萬的媒體回饋金，如果事後證明他沒有說謊，民進黨要不要道歉？

謝國樑再次強調，東岸商場2至4樓產權在林右昌當市長任內並未登記，而東岸商場繳給市府除了「固定權利金」、「變動權利金」、「土地租金」，還有「媒體通路回饋」，總額是6775萬元，收入絕無縮水。

至於林右昌昨赴立院備詢前受訪時，嗆謝國樑歇斯底里的謾罵，是喝醉酒了？還是嗑藥？謝國樑今天反擊，「各位你看我像拉K嗎？笑一笑就好」；而準副總統蕭美琴前幾天到本土服飾品牌NET採買，稱這已經是自己多年來的習慣，是否把態勢更拉上藍綠對決攻防？謝國樑說，支持本土品牌是好事，但一樣，把25億的市民財產給企業還是很不妥，這是兩件事。

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