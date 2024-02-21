他接銀行電話「戶頭37萬瞬間消失」　竟是被AI口音騙了

▲澳洲一名退伍老兵以為接到銀行來電，卻遭嫌犯使用AI模擬的口音騙走積蓄。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名退伍老兵遵照「銀行資安人員」來電指示，交出銀行卡片，處理戶頭被盜用的問題，卻因此損失1.8萬澳幣 （約新台幣37萬元），這才驚覺慘遭詐騙。原來，嫌犯使用AI模擬英國口音，成功騙過這名無辜的71歲老人。

9News、太陽報報導，亞諾德（Shane Arnold）某天收到「Netflix」電子郵件，以為自己符合退費資格，於是按照指示輸入銀行帳戶資訊。隔日，他又接到「澳洲聯邦銀行」（Commonwealth Bank）資安人員的電話，被告知戶頭已遭盜用，必須趕緊把卡片放進包包裡，交給待會兒到府取貨的司機，以便處理問題。

孰料，在螢幕與電話另一端的，根本不是Netflix員工或銀行人員，而是19歲墨爾本少年馬哈茂德（Kahlid Mahamud），他利用AI工具偽造聲音及英國口音，成功騙得亞諾德的個資和卡片，盜領錢財後隨即開始瘋狂消費，買下冰淇淋、草莓牛奶、零售百貨Kmart的數十張禮物卡，以及1支全新iPhone。

亞諾德事後檢查帳戶，才驚覺辛苦存下的1.8萬澳幣化為烏有，「感覺心都被掏空了。」他受訪時坦言，嫌犯講電話時「非常有說服力」，不僅談吐得宜，而且「說著非常時髦的英國口音」，因此自己根本沒有起疑。

如今，馬哈茂德已經被逮，並因詐騙犯行面臨起訴。而亞諾德認為，每一位詐騙受害者都值得拿回血汗錢，「他們沒有一個人做錯事，也都不應該被詐騙」，但銀行目前僅願補償1000澳幣（約新台幣2萬元），因此他已向澳洲金融投訴管理局（AFCA）提出申訴，全案目前仍在調查中。

被AI騙走60多萬！夫妻接電話「以為兒子在求救」 聲音竟是合成