輝達盤後股價大漲！業績增長樂觀　黃仁勳稱「AI觸及臨界點」

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）公布財報顯示，利潤和銷售額超出預期，營收成長265%，創歷史新高，該消息一出後，輝達盤後股價飆漲10%。分析師也認為，輝達未來還有可能出現爆炸性成長，而輝達執行長黃仁勳則在新聞稿中指出，「加速運算和生成式人工智慧已達到臨界點。」

根據輝達21日公布的最新財報顯示，第四季營收達242億美元，每股收益為5.16美元；大幅超過分析師預期的營收205.5億美元、每股收益4.64美元。總體營收較前一季增長22%，較去年同期增長265％。

▲NVIDIA利潤和銷售額超出預期，營收成長265%。（圖／記者高兆麟攝）



輝達目前最大的營收來源是「資料中心部門」，其營收達到184億美元，較去年同期成長409％。而遊戲晶片部門營收則為28.7億美元。

黃仁勳在新聞稿中指出，「加速運算和生成式人工智慧已經達到臨界點（tipping point），世界各地的公司、行業和國家的需求都在飆升。」

輝達表示，預計本季銷售額為240億美元，預估每股收益為5美元，銷售額為221.7億美元，淨利潤為122.9億美元，比去年同期增長769％。財報公布後，輝達股價在盤後交易一度上漲超過10％。

《衛報》指出，過去一年輝達股價上漲超過2倍，使其估值超過1.5兆美元門檻，上周的市值更超過了Google和亞馬遜，在幾天內成為全球市值第三大的公司。此外，輝達計畫在2024年推出新款晶片B100，作為其產品線的高端產品，這可能再讓輝達出現爆炸性增長。

►輝達財報公布！營收成長265％創新高 盤後飆逾10％