離婚8年！　男子法院外「槍決前妻」後自盡

▲法國男子在法院外槍殺前妻。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

法國一名72歲男子和前妻離婚後，居然在法院外朝前妻頭部開槍，並當場舉槍自盡，兩人雙雙身亡。當地檢察官證實，兩人於2016年離婚後，事發當天正準備進行資產分配聽證會。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在法國南部城市蒙彼利埃（Montpellier），調查人員指出，當時一名72歲男子在法院外的長椅上等待多時，當66歲前妻走近時，他平靜地舉起一把槍瞄準對方頭部開槍，現場立刻噴出大量鮮血，路過民眾也嚇得驚慌尖叫，結果下一秒男子也舉槍自盡，兩人緊急送醫後皆傷重不治。

蒙彼利埃檢察官貝爾根特（Fabrice Belargent）表示，這對男女於2016年離婚，在事發當天下午兩人準備到法院進行資產分配的聽證會，而過去這名男子就曾有家暴紀錄，但前妻未曾提起任何訴訟或保護令。

蒙彼利埃市長德拉福斯（Michael Delafosse）指出，會給予所有目擊人士必要的心理輔導支持；相關單位也封鎖現場進行調查當中。

????Devant le palais de justice de #Montpellier (Hérault), une scène d'horreur s'est déroulée il y a quelques instants : un homme armé a tiré une balle dans la tête d'une femme avant de retourner l'arme contre lui. La zone est entièrement bouclée par la police. pic.twitter.com/iWEVm1UPLn — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) February 20, 2024

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