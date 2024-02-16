22歲男玩警用手銬打不開　找警脫困竟被送辦...法官不罰原因曝

▲新北市22歲葉姓男子從夜市買警用手銬在車上自行銬上，孰料未帶鑰匙向警求助，事後被依違反社維法移送法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃宥寧／台北報導

新北市22歲葉姓男子從夜市買一副警用手銬，於車上將自己上銬，並打視訊給其胞弟炫耀，結果發現忘記帶鑰匙，只好請同行友人報警幫忙解鎖，事後被依違反社會秩序維護法「無正當理由攜帶具有殺傷力器械」移送法院裁罰。士林地院認葉男並無妨害公共秩序與擾亂社會安寧的潛在目的，裁定不罰。

去年11月17日晚間8時許，葉男將車輛停放在汐止某路邊，拿出從夜市買的警用手銬並上銬，再以視訊電話打給胞弟決定鬧他一下，結果玩笑開大了，自己竟忘記帶手銬鑰匙，只好請同行邱姓友人幫忙打電話報警求救。

警方到場後，發現葉男是被警用手銬銬住，立即拿出隨身的鑰匙幫他脫困，事後依違反社維法「攜帶陳列經主管機關公告查禁之器械」將葉男送辦。

內湖簡易庭審理時，葉男向法官解釋，自己是想跟胞弟開玩笑，才用手銬把自己銬上，並不是隨身攜帶手銬被警察查獲。

法官認葉男不曾將手銬顯露於外或出示於眾，客觀上也沒任何妨害公共秩序或擾亂社會安寧情形，實在難以單純持有手銬行為，就認他有警方指稱的妨害公共秩序與擾亂社會安寧的潛在目的，因此裁定不罰，但宣告沒收手銬。