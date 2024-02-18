怨妻「永遠只有3種姿勢」…國安局中校跟監她遭求償百萬　結果曝

▲一名國安局中校和妻子離婚後，又被求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

一名國安局中校和妻子結婚17年，在今年1月和解離婚，前妻控訴中校在婚姻期間對房事需索無度，還嫌她「永遠只有那3種姿勢」，造成她身心痛苦，又懷疑她外遇，長期跟監她，還在她手機裝監控軟體，侵害她隱私權，提告求償100萬精神撫慰金。台北地院審理，法官認為前妻外遇屬實，無法就離婚部分求償，但中校長期嚴重侵害她隱私權，應賠償10萬元。可上訴。

前妻認為，她和中校因房事不協調，爭執長達10多年，中校不只對她索求無度，還埋怨她「永遠只有那3種姿勢」、「是妳性障礙、性冷感，心裡有什麼陰影嗎？」，要求她學習性技巧、協助打手槍，又因無法滿足而發生爭執，並多次向她提出離婚，讓她飽受折磨，身心都疲憊不堪。

前妻表示，2014年她因子女補習認識男子小王，兩人共同承租農地合作務農，只是因相談甚歡，有時談話過於縱情恣意而已，並沒有逾矩，但卻遭中校誤會出軌，派人尾隨跟監、竊取她車上的行車紀錄器，還在她手機上裝監控軟體，並揚言提告他們通姦，讓不懂法律的小王簽下不平等和解書。

前妻說，中校仍繼續跟監，還擬定「作戰計畫」傳送給她母親，要求她母親代為監控，向她家人、子女散布她外遇的不實訊息。中校在國安局任職，還嚴重侵害她隱私，加上長年對房事需索無度及言語羞辱等精神虐待，都讓她痛苦不堪，只能離家分居，雙方婚姻無法維持應歸咎在中校身上，對他求償百萬，另外請求中校負擔2名未成年子女每月3分之2的扶養費各2萬8487元。

全案審理時，中校全盤否認前妻指控，認為前妻長期外遇才是婚姻破碎的主因。法官認為，前妻外遇屬實，無法對離婚請求賠償，且中校從家用小客車取得妻子外遇證據也無違法，不過雙方簽立和解書後，前妻自然不會同意讓中校繼續蒐證，中校卻長期在她手機上裝設監控軟體，並將資訊散布給第3人，嚴重侵害她隱私，判他要賠10萬，另子女費應由兩人平均分擔，中校需在2名子女成年前，每月各支付1萬6865元扶養費。可上訴