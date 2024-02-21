40歲爸發酒瘋「把孩子從3樓拋下」…下秒跟著跳下！鄰居：他壓力大





▲四川一父親疑酒後把孩子從3樓丟下自己跳樓。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

四川瀘州江陽區黃艤鎮一有網友2月19日晚發布影片稱，一父親醉酒後將3歲孩子扔下樓，隨後自己也縱身跳下。當地一名網友發影片述說自己看到的一幕，「我親眼看到他把娃兒抱起丟下樓，然後自己也跳了下去。」

據《瀟湘晨報》報導，據網友上傳的多段現場影片顯示，現場有大量群眾圍觀，並停有救護車輛，醫護人員及消防人員在現場處置。

據網友稱，事發晚上7點左右，是一名男子把自己孩子從3樓扔下，自己也跟著跳下來，兩人都被120救護車拉走，男子40歲左右，小孩只有三四歲。

據《大皖新聞》報導，2月20日上午，事發地附近居民姚先生表示，與跳樓男子是鄰居，兩人相識。根據姚先生介紹，跳樓男子獨自撫養4歲的孩子，另還要照顧精神不太正常的母親，生活壓力比較大，平時上班時就將孩子和老人留在家裡。事發時，男子已在樓上坐了半個多小時，之後情緒激動將孩子扔下了樓。對於此事，姚先生也深感痛惜。

20日上午，黃艤鎮派出所一工作人員表示，因為剛剛交班，對於昨晚的事不太知情，需要詢問昨晚出警人員。

黃艤鎮政府一工作人員表示，兩人均無生命危險，目前在醫院治療，男子腿部骨折，小孩頭蓋骨骨折。該工作人員稱，據警方透露事發時該男子神志不清醒，具體情況派出所目前正在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995