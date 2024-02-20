開議首日大戰黃捷搶麥　徐巧芯還原過程：人若犯我、我加倍奉還

▲黃捷、徐巧芯（背對鏡頭者）互相對嗆。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（20）日召開院會，邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，國民黨團不滿行政院未就食安議題進行專案報告，上午在議場內發動杯葛抗議，當藍委羅智強話說到一半時，民進黨立委黃捷突然上前欲搶下羅自備的麥克風，引發藍委徐巧芯不滿，引爆口角衝突。徐巧芯事後在臉書文，「人若犯我，我必加倍奉還！」

由於食安報告未果，藍委隨即在議場內杯葛抗議，當藍委羅智強話說到一半時，民進黨立委黃捷突然上前理論，還作勢要搶麥克風，引發藍委徐巧芯不滿，一個箭步上前，雙姝爆發激烈口角，其他女立委們也開始一湧而上爆發混戰。

徐巧芯事後表示，事出必有因，今天黃捷突然動手要搶羅智強的麥克風。為了避免到時候羅智強被碰瓷，因此自己立刻上前要求黃捷退後；徐巧芯強調，過程當中都沒有「動手」，同時，她也跟現場民進黨的立委說得很清楚，「國民黨跟以前不一樣，不要以為我們很好欺負。敢動我們的人，搶我們的東西，是要付出代價的。」

徐巧芯強調，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必加倍奉還！」民進黨的立委喊說要開會，但他們從來不認真監督，都只是護航放水，有什麼立場裝認真？民進黨的立委喊要盧秀燕道歉，為什麼幫人民守護食安，驗出瘦肉精的市長要道歉？如果查到食安問題的人要道歉，是不是以後各縣市都不需要稽查了？

「後來民進黨一直拜託韓院長出來，紛紛說謝謝韓院長，呵呵，知道要求他了吧！」徐巧芯續指，今天上午11點正式開始進入行政院報告與質詢，該有的質詢一定會有，但該表達的立場也絕對不會少。食安專案報告在立法院也會繼續協商，國民黨會繼續強力監督，「歡迎來到新國會。」