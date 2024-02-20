高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

記者吳世龍、許宥孺、莊智勝／高雄報導

高雄市大社區中正路今(20日)上午8時許傳出一起恐怖死亡車禍，一名楊姓女大生騎乘機車經過該路段時，不慎重心不穩失控摔車，當場遭另輛大貨車輾斃；監視器畫面拍下，事發當下後方至少6名騎士直擊驚悚瞬間，紛紛停下報警，其中一名女騎士將車停妥後，還大著膽子走上前查看，確認楊女一動不動後，更與其他騎士在現場指揮交通，相當英勇熱心。

▲身穿卡其外套、長裙的女騎士第一個上前確認楊女情況。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步調查，這起死亡車禍發生在今早8時04分，監視器畫面拍下，當時楊姓女大生騎機車靠著道路邊緣前行，不料楊女卻突然重心不穩倒地，當場遭身旁另輛大貨車車輪輾過，趴臥在地一動不動，機車也噴飛一旁。

事故發生當下，後方至少6名騎士目睹驚悚瞬間，當場愣住煞停，其中一名身穿卡其色外套、長裙的女騎士迅速反應過來，將機車停在路旁後打開車廂拿手機，隨即大著膽子上前查看楊女狀況，現場其他騎士也熱心協助報警；在發現楊女傷況嚴重後，女騎士還與其他人合力在現場指揮交通，並找來三角錐放置在事故現場，避免後車二度追撞，相當英勇熱心。

警方調查，當警消趕抵現場時，楊姓女大生已經明顯死亡，後續未送醫；初步勘驗現場，尋獲一張學生證，推斷應是死者所有，初步判斷死者身分為就讀某大學的23歲楊姓女大生，目前已經與其居住於北部的家屬取得聯繫，通知南下處理後事。肇事的黃姓貨車駕駛酒測值為0，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

▼英勇女騎士在現場指揮交通，保護楊女以防止二度追撞。（圖／記者許宥孺翻攝）