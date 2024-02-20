23歲南漂女大生遭貨車輾死「零件噴滿地」　校方協助家屬處理後事

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市今(20日)上午8點多發生一起死亡車禍，一名楊姓女大生騎乘機車於大社區中正路上，與一部大貨車發生碰撞，女大生當場摔車，慘遭大貨車輾斃。校方對此表示遺憾，將聯繫家屬了解事發經過，並協助後續事宜。

▲女大生遭大貨車輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女大生倒臥在地，已明顯死亡、未送醫。

警方於死者身上找出一張學生證，發現楊姓女子就讀於某大學，根據入學年級資料，研判是年約23歲楊姓女大生。據了解，她的家人住在北部，警方正聯絡家屬南下處理後事。

女大生就讀的學校表示，對此事件感到遺憾，將聯繫家屬了解事發經過，並協助後續事宜。

▲現場仍有斑駁血跡、車殼四散。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查，當時楊姓女大生沿著大社區中正路南向北直行，與50歲黃姓男子駕駛的大貨車同向行駛發生交通事故。黃姓駕駛實施酒測值為0，楊姓女騎士則待法醫相驗。

由於事發現場無公家監視器，肇事司機正配合警方製作筆錄，員警也將查閱行車紀錄器，並待周邊工廠上班後調閱監視器，以釐清整起車禍發生原因。

《ETtoday新聞雲》記者重回現場，現場留有破碎機車車殼，並可見斑駁血跡，上午9點後，周邊工廠員工陸續上班

，有早到的員工表示，上班路程中知道發生車禍，沒有看見帳篷，只見警方在場處理，但不知道竟是死亡車禍。另有員工表示，他比較晚到，上班途中已無員警在場。