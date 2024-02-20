快訊／關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市今(20日)上午8點多發生一起死亡車禍，一名楊姓女大生騎乘機車於大社區中正路上，與同方向一部大貨車發生碰撞，導致女大生當場摔車，遭大貨車輾斃。《ETtoday新聞雲》記者取得關鍵監視器畫面，錄下女大生騎車閃過電桿後，突然不穩往左傾倒，下秒自摔後遭大貨車後輪輾過。

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女大生倒臥在地，已明顯死亡、未送醫。

▲稍早曝光的監視器畫面，女大生出現在畫面裡已倒地死亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

稍早曝光的監視器畫面，僅錄下大貨車行駛過後，一名女騎士突然倒臥在地，後方多名見狀騎士緊急剎車，有人繞道離去，另有2名騎士急停於路旁，趕緊打電話叫救護車。不過畫面並未錄下直接撞擊過程。

記者循線調閱監視器，找出關鍵撞擊過程，畫面中錄下女大生在騎乘過程中，閃過路邊電桿後，不知何故突然往左傾倒，摔車後下秒就遭大貨車後輪輾過慘死。

▲女大生突然向左傾斜倒地後遭大貨車後輪輾斃。（圖／記者吳世龍攝）

警方於死者身上找出一張學生證，發現楊姓女子就讀於某大學，根據入學年級資料，研判是23歲的楊姓女大四生。據了解，她的家人住在北部，警方正聯絡家屬南下處理後事。

警方調查，當時楊姓女大生沿著大社區中正路南向北直行，與50歲黃姓男子駕駛的大貨車同向行駛發生交通事故。黃姓駕駛實施酒測值為0，楊姓女騎士則待法醫相驗。

警方初步了解，楊姓女騎士於現場不明原因自摔後，與同向行駛的大貨車發生碰撞，導致死亡，將持續釐清整起車禍發生原因。

女大生就讀的學校表示，對此事件感到遺憾，將聯繫家屬了解事發經過，並協助後續事宜。