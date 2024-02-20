快訊／高雄死亡車禍！女大生遭大貨車輾斃　身上「僅1張學生證」

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市大社區今(20日)上午8點多發生一起死亡車禍，一名女大生騎乘機車於中正路上，與一部大貨車發生碰撞，導致女大生當場摔車，遭大貨車輾斃。由於現場無公家監視器，而周邊工廠尚未上班，肇事司機正配合警方製作筆錄，員警也將調閱行車紀錄器，釐清整起車禍發生原因。

▲女大生遭大貨車輾斃。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方於女大生身上只尋出一張學生證，根據入學年級資料，研判是年約23歲楊姓女大生，據了解，她的家人住在北部，警方正聯絡家屬南下處理後事。