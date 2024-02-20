快訊／遭輾影片曝！高雄女大生慘死輪下　6騎士直擊嚇傻急報警

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市今(20日)上午8點多發生一起死亡車禍，一名楊姓女大生騎乘機車於大社區中正路上，與一部大貨車發生碰撞，導致女大生當場摔車，遭大貨車輾斃。現在監視器畫面曝光，當時至少有6名騎士直擊女大生遭輾，更有2名騎士停下緊急報警。

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女大生倒臥在地，已明顯死亡、未送醫。

▲多名騎士直擊女大生倒地遭輾。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發畫面曝光，當時一部大貨車行駛於中正路上，未料，監視器就錄下，一名女騎士倒臥在地，後方多名見狀騎士緊急剎車，有人繞道離去，另有2名騎士急停於路旁，趕緊打電話叫救護車。

警方於死者身上找出一張學生證，發現楊姓女子就讀於某大學，根據入學年級資料，研判是年約23歲楊姓女大生。據了解，她的家人住在北部，警方正聯絡家屬南下處理後事。

▲2名騎士停下報警。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時楊姓女大生沿著大社區中正路南向北直行，與50歲黃姓男子駕駛的大貨車同向行駛發生交通事故。黃姓駕駛實施酒測值為0，楊姓女騎士則待法醫相驗。

警方初步了解，楊姓女騎士於現場不明原因自摔後，與同向行駛的大貨車發生碰撞，導致死傷，將持續釐清整起車禍發生原因。

女大生就讀的學校表示，對此事件感到遺憾，將聯繫家屬了解事發經過，並協助後續事宜。