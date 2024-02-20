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日本地鐵怪人超多　他拍下對面乘客竟是「金童玉女」

日本地鐵出現都市傳說怪人，打扮成金童玉女的人坐在地鐵上。（圖／翻攝自推特）

▲日本地鐵出現都市傳說怪人，打扮成金童玉女的人坐在地鐵上。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

近期有一名日本網友搭地鐵時拍下對面乘客，發現竟然假人面孔的模特兒，這讓他當下拍攝影片，並上傳推特覺得相當駭人，影片有不少網友轉傳，也有網友表示曾在東京街頭上看到這名詭異的女子，感覺相當可怕。

隱約發現他還有看鏡頭，相當駭人。（圖／翻攝自推特）

▲隱約發現他還有看鏡頭，相當駭人。（圖／翻攝自推特）

推特上有網友拍下地鐵對面乘客的模樣，沒想到對面乘客穿著打扮與臉部皮膚都相當詭異，就像服飾店假人或金童玉女，這讓他拍下這恐怖的一刻，影片9天已有834.7萬觀看次數，不少網友都紛紛討論。

就有網友點出這是過去有報導過的一名「松戶妖怪女裝大叔」，他會以詭異的女裝扮相出現在街頭中，尤其是東京的熱鬧地區，就有網友表示曾在新宿看到過這名詭異的人。

另外有網友認為，這名怪人雖然打扮恐怖，不過並沒有傷害到別人，也沒有裸露等妨害風化，因此並沒有違法也無法可管，只能尊重個人自由。

不少網友也留言表示，「超級可怕」、「鬼月才出現？」、「我在新宿看到這個人，太可怕了，讓我受了創傷。」、「感覺是男生腿很粗」、「之前有傳說這個男人因為太太過世，所以常打扮成這樣，穿著太太的衣服走來走去」。

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