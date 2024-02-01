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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲悄赴黨團開會！民眾黨8立委今報到　喊話：超越藍綠最強戰力

▲立法院新任立委報到，民眾黨黃國昌、黃珊珊等八席立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院新任立委報到，民眾黨黃國昌、黃珊珊等八席立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院1日「新生報到日」，早上8時開放委員走紅地毯，民眾黨主席柯文哲早上7時30分左右現身立法院黨團，但並未回應媒體提問；而民眾黨團8名立委則在上午8時30分左右入場，並且於議場前喊話「超越藍綠，最強戰力」。

柯文哲1日上午7時30分左右，突然出現在位於青島東路上的民眾黨團辦公室，但被問到立院龍頭選舉，有無把握民進黨灌票給立委黃珊珊，否則恐保送國民黨立委韓國瑜？柯文哲並未正面回應。

而民眾黨團8名立委於上午8時30分左右步入議場，由身為黨團正副總召的「雙黃」黃國昌、黃珊珊打頭陣；被問到第二次走紅毯的感想為何？黃國昌僅說「謝謝、謝謝」，而8人隨後也一起喊出「超越藍綠，最強戰力」口號。

▲▼民眾黨主席柯文哲到黨團開會。（圖／記者袁茵翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲到黨團開會。（圖／記者袁茵翻攝）

當8名立委走完紅毯後，只見黃國昌帶著女兒默默在紅毯旁邊；被問到要不要再走一次紅毯？黃國昌選擇尊重女兒決定，笑稱女兒不想再走一次了。而立委吳春城也帶著「壯世代」成員再走一次紅毯，並高喊「我們都是壯世代，讓愛傳承下一代，壯世代進國會」。

被問到柯文哲早上開會內容為何，吳春城回應，就是做自己、堅持政黨獨立自主與民眾黨精神，現在在3黨黨中，民眾黨是平衡者，讓台灣走正道、終結藍綠對立；但外界權謀太多，一邊想把民眾黨變成「小綠」，一邊想變「小藍」，希望消滅第三勢力，所以民眾黨會堅持走自己的路，抵抗各種利誘，8席一定團進團出，這就是民眾黨今天、未來貫徹的精神。

▼立委黃國昌帶女兒到立院報到。（圖／記者袁茵攝）

▲▼立委黃國昌帶女兒到立院報到。（圖／記者袁茵攝）

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