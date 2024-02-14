　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因90分鐘課程與柯文哲相識　吳春城要在國會拚「壯世代覺醒運動」

▲▼立委吳春城-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

▲立委吳春城。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣少子、高齡化日益嚴重，台灣民眾黨主席柯文哲過去不斷形容，這已經成為「國安問題」，並提出諸多政見盼解決少子化問題，同時延攬推動「壯世代」計畫的戰國策集團創辦人吳春城擔任不分區立委，要在國會進行一場「覺醒運動」，打造友善55歲以上「壯世代族群」的環境。

第11屆立法委員2月1日就職，民眾黨今年拿下304萬334票，得票率22.07％，獲得8席不分區立委席次，《東森新媒體ETtoday》專訪部分新進的民眾黨立委們，對於加入新國會後的任務與展望，依不分區名次分別為黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷。

新科立委吳春城正式上任，多數人對他的印象仍停留在「戰國策集團董事長」，但其實吳春城還有另一個身份，就是壯世代教科文協會理事長。何謂「壯世代」？是指55歲以上的族群，佔台灣730多萬人口，且擁有了3項特質，就是高壽、高智能，以及掌握台灣三分之二的財富。

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲舉行「開創壯世代 美好第三人生」政策記者會，同時也是全國競選總部成立大會。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲於競選總統期間召開「開創壯世代 美好第三人生」政策記者會，找來吳春城說明「壯世代計畫」。（資料圖／記者湯興漢攝）

吳春城透露，2020年面臨60歲準備退休期間，碰上新冠肺炎疫情，公司開始採輪流居家上班制度，但輪到他居家上班時，突然發現自己整週沒有事做，「因為當董事長，就是要跟人家聊天啊！當時還不太習慣線上喝咖啡，我整天沒事幹、晃來晃去，本來想要退休的，但突然體驗了一週沒事做，就發現自己不能退休，不然太恐怖了！」

吳春城提及，當時接任台灣高齡化政策暨產業發展協會（高發會）理事長，碰上10月1日國際老人日要發表宣言，突然有一種言不由衷、自己也變成了「銀髮族」的感覺，進而陷入苦惱時，突然有一詞「壯世代」打入腦中，便以此為宣言標題，一氣呵成的寫下心聲，也開始了「壯世代推動之旅」，到各地方進行演講，還出了一本「壯世代之春」書籍，奠定論述基礎。

吳春城說明，壯世代運動有「三支箭」，分別為「個人社會責任」、「企業社會責任」與「政府社會責任」，自己就像是傳教士一樣推廣理念，並獲得許多企業、地方政府響應，第一個響應的地方首長為嘉義市長黃敏惠，到處奔走的過程當中，也讓他開始覺得「關鍵在政府決心」，所以開始到立法院拜會各大黨團。

而與柯文哲的認識契機，其實是在2023年的3月。吳春城說，前台北市副市長黃珊珊當時帶準備參選總統的柯文哲，到壯世代辦公室進行參訪，希望可以了解「壯世代計畫」，而自己就幫柯文哲上了90分鐘的課，並給柯一本「壯世代之春」書籍，隨後柯便於4月啟程訪美，期間他也接到了柯文哲從美國打回來的電話，要民眾黨團去拜會壯世代辦公室，將壯世代納入黨團政策。

▲▼立委吳春城-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

「柯P是真的很認真，他是玩真的！從頭到尾支持壯世代。」吳春城表示，柯文哲當時認為這項計畫，要由身為壯世代教科文協會理事長的他親自推動，還說「這你要自己搞」、「誰有辦法幫你弄」，進而徵詢他願不願意加入不分區立委，中間經歷藍白合充滿變數的期間，最終還是排到了很前面的第4名，這也代表了柯文哲的中心理念。

成功進入立法院之後，吳春城第一個會期要加入教育文化委員會。吳春城說，儘管「壯世代」涉及所有部門，但他想先從文化上去除對「壯世代」的歧視，因現行台灣很多認知與政策都必須重新建立，現在平均壽命高達8、90歲，過去談及高齡議題都是在社福，並認定60歲就是老人、除了養老以外沒有其他產業，進而導致這些人在未來30年不知道第三人生要做什麼，「我們都被這些老舊且過時的認知框架了。」

根據《勞基法》第54條規定，勞工非為「年滿65歲者」、「身心障礙不堪勝任工作者」，雇主不得強制勞工退休，但換言之就是強制勞工65歲以上得退休，吳春城直言「這是違憲！」違反了《憲法》保證人民的工作權，且也造成很多想提早退休的人不敢退，深怕未來重返職場會有困難。

吳春城認為，政府應該要釋放這些勞動力，創造出可以提早或延後退休都沒問題的環境，且重返職場時，退休金、就業保險都應該不受影響。吳春城形容，60歲至70歲為第三人生的「黃金十年」，政府應賦予更大的彈性，而自己也與好幾位勞動學者討論過此議題，要好好設計，讓大家可以找出勞工、政府、企業3贏的制度。

ET快訊
趙小蘭妹妹車禍亡　吳欣盈震驚「閨蜜才約好參加寶寶抓周」
快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」
甜美護專生初一失聯4天　找到人卻傻眼了
西門町捷運站旁開槍！　4人中彈
快訊／陸籍漁船越界！　拒檢翻覆2死
一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」餐廳放閃　2照片釣出孫女
晚安小雞「沒被毆打、搶劫」！　網刷一排：最好關到哭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

男子稱過年要陪長輩喝！在女友外婆家喝到「斷片」　全家輪流照顧

因90分鐘課程與柯文哲相識　吳春城要在國會拚「壯世代覺醒運動」

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

曝「與陳佩琪相處之道」　柯文哲情人節示愛：感謝她安定了我

喊修NCC組織條例「防萬年委員」　趙少康：由藍推3人、白推1人

高嘉瑜自嘲「絕版春聯」簽到手酸　談新國會精彩可期「但少一個歌手」

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

攜手洪孟楷拚2026台北、新北市長選舉？　蔣萬安正面回應了

估下午、傍晚湧現！收假車潮陸續抵北市市區　蔣萬安：已做好準備

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

男子稱過年要陪長輩喝！在女友外婆家喝到「斷片」　全家輪流照顧

因90分鐘課程與柯文哲相識　吳春城要在國會拚「壯世代覺醒運動」

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

曝「與陳佩琪相處之道」　柯文哲情人節示愛：感謝她安定了我

喊修NCC組織條例「防萬年委員」　趙少康：由藍推3人、白推1人

高嘉瑜自嘲「絕版春聯」簽到手酸　談新國會精彩可期「但少一個歌手」

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

攜手洪孟楷拚2026台北、新北市長選舉？　蔣萬安正面回應了

估下午、傍晚湧現！收假車潮陸續抵北市市區　蔣萬安：已做好準備

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

路口碰撞！機車橫躺汽車引擎蓋上　路人傻眼：怎麼騎的？

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

花蓮女搭火車屏東訪友迷路　枋寮警買車票+千元零用金助返家　

土耳其金礦場山崩「9人失聯」！　學者警告：氰化物恐威脅環境

陳勢安「揪心單曲」霸榜4冠王　重現經典瞬破600萬觀看

陳傑憲連任隊長「要更有野性」　餅總點名郭俊麟扛大任

真的沒聽錯！　子瑜罕唱中文「Cover徐佳瑩神曲」甜嗓迷倒30萬粉

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

趙小蘭妹妹車禍離世　吳欣盈喊「閨蜜才約好下周參加寶寶抓周」

春節旅遊6天5夜「禁小孩帶3C產品」！阿翔老婆出招：習慣真的很恐怖

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

美女議員新年辣爆！承諾「打開浴袍」真的脫了

台灣現行考績制度「75%人並列第一」　員工無須卓越防止殿後就好

鎖定鄭文燦廝殺「桃園人政策對話」　牛煦庭曝光有這些「考題」

韓國瑜成聲量新霸主　她：柯文哲再也不是媒體寵兒！

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

「貪官剋星」辦公室放滿動漫！　吳宗憲自嘲自己是「愛玩的大宅男」

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

情人節送玫瑰花告白太太任美鈴　侯友宜：這輩子，我會甲你牽條條

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

賴清德新內閣佈局受矚　5潛在人選點兵

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

曝光盧秀燕「首任中央民代照」　洪孟楷：最美市長！高顏值又專業

更多熱門

相關新聞

曝「與陳佩琪相處之道」　柯文哲情人節示愛：感謝她安定了我

曝「與陳佩琪相處之道」　柯文哲情人節示愛：感謝她安定了我

今（14）日為西洋情人節，民眾黨主席柯文哲在Instagram上發文，貼出太太陳佩琪正在台上致詞的照片，自己則坐在台下端碗吃東西，內文配上手指愛心喊「與另一半的相處之道：對方說話的時候要仔細聽，不要只顧著吃」；此外，柯文哲也在臉書大方示愛，感謝太太陳佩琪陪著支持者收拾情緒，也安定了他。

韓國瑜成聲量新霸主　她：柯文哲再也不是媒體寵兒！

韓國瑜成聲量新霸主　她：柯文哲再也不是媒體寵兒！

年初四曬柯文哲雙手捂面照　黃國昌玩諧音哏喊：阿北出事啦！

年初四曬柯文哲雙手捂面照　黃國昌玩諧音哏喊：阿北出事啦！

藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

藍白擬邀賴清德國情報告　綠樂見「李登輝模式」：要即問即答請提修憲

藍白擬邀賴清德國情報告　綠樂見「李登輝模式」：要即問即答請提修憲

關鍵字：

民眾黨吳春城柯文哲立法院

讀者迴響

熱門新聞

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

快訊／網紅晚安小雞被逮！柬埔寨警控「散布不實訊息」

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

要開工了！　5星座事業運飛上天

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面