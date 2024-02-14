因90分鐘課程與柯文哲相識　吳春城要在國會拚「壯世代覺醒運動」

▲立委吳春城。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣少子、高齡化日益嚴重，台灣民眾黨主席柯文哲過去不斷形容，這已經成為「國安問題」，並提出諸多政見盼解決少子化問題，同時延攬推動「壯世代」計畫的戰國策集團創辦人吳春城擔任不分區立委，要在國會進行一場「覺醒運動」，打造友善55歲以上「壯世代族群」的環境。

第11屆立法委員2月1日就職，民眾黨今年拿下304萬334票，得票率22.07％，獲得8席不分區立委席次，《東森新媒體ETtoday》專訪部分新進的民眾黨立委們，對於加入新國會後的任務與展望，依不分區名次分別為黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷。

新科立委吳春城正式上任，多數人對他的印象仍停留在「戰國策集團董事長」，但其實吳春城還有另一個身份，就是壯世代教科文協會理事長。何謂「壯世代」？是指55歲以上的族群，佔台灣730多萬人口，且擁有了3項特質，就是高壽、高智能，以及掌握台灣三分之二的財富。

▲柯文哲於競選總統期間召開「開創壯世代 美好第三人生」政策記者會，找來吳春城說明「壯世代計畫」。（資料圖／記者湯興漢攝）

吳春城透露，2020年面臨60歲準備退休期間，碰上新冠肺炎疫情，公司開始採輪流居家上班制度，但輪到他居家上班時，突然發現自己整週沒有事做，「因為當董事長，就是要跟人家聊天啊！當時還不太習慣線上喝咖啡，我整天沒事幹、晃來晃去，本來想要退休的，但突然體驗了一週沒事做，就發現自己不能退休，不然太恐怖了！」

吳春城提及，當時接任台灣高齡化政策暨產業發展協會（高發會）理事長，碰上10月1日國際老人日要發表宣言，突然有一種言不由衷、自己也變成了「銀髮族」的感覺，進而陷入苦惱時，突然有一詞「壯世代」打入腦中，便以此為宣言標題，一氣呵成的寫下心聲，也開始了「壯世代推動之旅」，到各地方進行演講，還出了一本「壯世代之春」書籍，奠定論述基礎。

吳春城說明，壯世代運動有「三支箭」，分別為「個人社會責任」、「企業社會責任」與「政府社會責任」，自己就像是傳教士一樣推廣理念，並獲得許多企業、地方政府響應，第一個響應的地方首長為嘉義市長黃敏惠，到處奔走的過程當中，也讓他開始覺得「關鍵在政府決心」，所以開始到立法院拜會各大黨團。

而與柯文哲的認識契機，其實是在2023年的3月。吳春城說，前台北市副市長黃珊珊當時帶準備參選總統的柯文哲，到壯世代辦公室進行參訪，希望可以了解「壯世代計畫」，而自己就幫柯文哲上了90分鐘的課，並給柯一本「壯世代之春」書籍，隨後柯便於4月啟程訪美，期間他也接到了柯文哲從美國打回來的電話，要民眾黨團去拜會壯世代辦公室，將壯世代納入黨團政策。

「柯P是真的很認真，他是玩真的！從頭到尾支持壯世代。」吳春城表示，柯文哲當時認為這項計畫，要由身為壯世代教科文協會理事長的他親自推動，還說「這你要自己搞」、「誰有辦法幫你弄」，進而徵詢他願不願意加入不分區立委，中間經歷藍白合充滿變數的期間，最終還是排到了很前面的第4名，這也代表了柯文哲的中心理念。

成功進入立法院之後，吳春城第一個會期要加入教育文化委員會。吳春城說，儘管「壯世代」涉及所有部門，但他想先從文化上去除對「壯世代」的歧視，因現行台灣很多認知與政策都必須重新建立，現在平均壽命高達8、90歲，過去談及高齡議題都是在社福，並認定60歲就是老人、除了養老以外沒有其他產業，進而導致這些人在未來30年不知道第三人生要做什麼，「我們都被這些老舊且過時的認知框架了。」

根據《勞基法》第54條規定，勞工非為「年滿65歲者」、「身心障礙不堪勝任工作者」，雇主不得強制勞工退休，但換言之就是強制勞工65歲以上得退休，吳春城直言「這是違憲！」違反了《憲法》保證人民的工作權，且也造成很多想提早退休的人不敢退，深怕未來重返職場會有困難。

吳春城認為，政府應該要釋放這些勞動力，創造出可以提早或延後退休都沒問題的環境，且重返職場時，退休金、就業保險都應該不受影響。吳春城形容，60歲至70歲為第三人生的「黃金十年」，政府應賦予更大的彈性，而自己也與好幾位勞動學者討論過此議題，要好好設計，讓大家可以找出勞工、政府、企業3贏的制度。