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重機爭取上國道！高公局下半年要重啟檢核　民調曝8成7反對違規

▲大型重機上國道被警方攔下開罰。（圖／國道警方提供）

▲大型重機騎上國道爭取路權，過往曾遭警方取締。（示意圖／國道警方提供）

記者李姿慧／台北報導

大型重型機車爭取上國道聲浪沒停過，去(112)年再度包圍交通部抗議，事隔3年，高公局規劃今年下半年將再重啟「安全檢核」、民調作為政策參考，而去年民調結果也出爐，59.5%不贊成開放、11.4%贊成全面開放、25.6%贊成有條件開放，另針對重機違規上國道爭取路權，約86.9%不贊成。

網紅「通勤者之歌」過往在公共政策網路參與平台提案，要求高公局制定高速公路開放行駛大型重機進度表，且要有具體的檢核或試辦通過標準，雖交通部回應過往有6成民意反對，且重機安全檢核未達標，暫不開放，不過交通部高公局已著手規劃，繼3年前的檢核後，今年下半年將再度重啟大型重機的安全檢核，年底前也將進行最新一次民調，作為政策考量。

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高公局表示，針對大型重機的最新檢核預計今年下半年啟動，今年將與公路局共同舉辦，委託公正學術單位檢核，檢核地點考量以快速公路為主，國3甲預期也會納入，不過相關細節仍在研議中，尚未出爐。

雖高公局今年底也將針對大型重機上國道進行最新一次民調，不過去(112)年下半年民調結果近日也出爐，結果顯示，受訪民眾對「是否開放550CC以上大型重型機車行駛國道高速公路」看法方面，結果有11.4%「贊成全面開放」，25.6%「贊成有條件開放」，59.5%「不贊成開放」。

▲▼是否開放大型重機上國道民調。（圖／ETtoday整理）

▲▼是否開放大型重機上國道民調。（圖／ETtoday整理）

▲▼開放大型重機上國道時段民調。（圖／ETtoday整理）

▲▼開放大型重機上國道民調。（圖／ETtoday整理）

▲▼開放大型重機上國道路段民調。（圖／ETtoday整理）

▲▼開放大型重機上國道時段民調。（圖／ETtoday整理）

▲▼開放大型重機上限定路段民調。（圖／ETtoday整理）

對於開放「時段方面」的看法，結果有37.6%「贊成僅平日周一至周五可行駛」，26.7%「贊成僅假日可行駛」，30.8%認為「應不限平日與假日皆可行駛」。贊成平日可以開放時段主要落在 10時到16時；贊成假日可以開放時段主要落在8時到10時、12時到14時。

對於開放「路段方面」的看法，有80%「贊成限定路段行駛」，16%「不贊成限定路段行駛」。贊成限定路段行駛者，結果以「開放國8橫向國道」43%比率較高。南北向國道方面，以「開放行駛國3南部車流量較低部分路段」比高，約42.7%~44.2%，「開放行駛國1中部車流量較低部分路段」比率較低，約24.2%~27.1%。

另民調針對是否贊成「部分重機騎士爲了爭取路權，自行行駛高速公路」行為看法，8.8%贊成，86.9%不贊成。至於對「重機騎士自行行駛高速公路的行爲」觀感，4.6%認為正面，87.9%認為是負面觀感。對於「目前國內汽車與大型重型機車駕駛人的行車禮讓與守法習慣已經大幅改善」，25.7%同意、20%部分同意，48.4%不同意。

▲▼民眾對大型重機觀感民調。（圖／ETtoday整理）

▲民眾對大型重機觀感民調。（圖／ETtoday整理）

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順則表示，過往高公局辦過檢核，公平性和公正性不夠，針對某一個路段檢核，汽車流量很大，重機母數很少，檢核出來數據並未在公平立場，舉例檢核標準A1死亡，大型重機是零，反而汽車有死傷，檢核結果卻凸顯重機未保持安全距離等違規數量，汽車會跟車一大段距離後超車，重機機動性比汽車快且體積小，不應該用同樣超車標準，並不公平。

洪鉅順指出，檢核結果只是拒絕重機能行駛較安全快速道路而已，違規的都是行為人，不管是汽車或重機，政府應該教育所有駕駛安全駕駛，而不是限制車族，不能預設立場去禁止，更不應該剝奪取得駕照民眾權利，何況大型重機要年滿20歲才能考照，且取得大型重機駕照滿1年才能上國道，資格相當嚴格，且國道等封閉道路是安全的，政府卻沒有宣導，導致民眾對大型重機上國道有負面觀感。

洪鉅順呼籲，在交通重罰上路，且行車紀錄器取締違規盛行下，事實上大型重機鑽車縫等行為已大幅改善，大多比照汽車規矩跟在汽車後面行駛，交通部應該開大門走大路，與重機和路權團體討論哪裡檢核標準，傾聽他們的意見整合，召開公聽會，共同行駛國道才是真正民眾之福。

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