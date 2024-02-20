謝國樑直播批他「損市民圖利自己」　林右昌妹怒：污衊我家我不會原諒！

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

基隆東岸廣場產權爭議延燒，市長謝國樑19日晚間開直播強調，自己所做的決策都是為了基隆好，並暗指前任市長林右昌「家裡經濟不穩定」，絕對有需要做對自己有利的事。林右昌的妹妹、插畫家林宛姿表示，從哥哥還在選舉時，謝國樑就一直想搞他，「我真的不知道你一個公子哥對我們一個平凡家庭有什麼意見」，並直言自己的家被汙衊，「我不會原諒他的！」

林宛姿說，朋友都知道她沒什麼錢，幾歲了還在租房子，謝國樑這樣指控，真的太可惡，誰不知道他家從前幾輩就幹壞事，搶人家資產，「我爸連台電時待在油水多的單位一個禮盒都沒收過，人家送來就是退回去，當然也沒收過錢，所以當別人以為我爸台電有錢，並沒有」。

謝國樑19日晚間開直播表示，自己並未損失基隆的利益，所做的決策都是為了基隆好，沒有必要去做對市民不利、圖利自己的事，他暗指林右昌「不快樂」、「家裡經濟不穩定」，才會做損市民圖利自己的事，「我很少這樣講，你覺得林右昌需不需要？我跟你講，他絕對有需要。」

林右昌則反轟謝市府重新招標，結果讓東岸廣場年產值縮水3450萬元，等於賤價委商，而且過程黑箱手段粗暴，20日受訪時更說，「謝國樑是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」