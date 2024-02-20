快訊／食安專報再等30天！黃國昌提明加開院會　遭綠拉下協商

▲民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對是否進行食安專報，民眾黨團19日在朝野協商時主張21日加開院會，黨團總召黃國昌20日一大早也到議場登記提案變更議程，卻一度出現國民黨團搶先提案要求20日院會改成食安專報，但隨後又自行撤案。稍早立院院會討論此案，最終立法院長韓國瑜宣布，交付黨團協商，由民眾黨團召集。 而依立院規定，一旦交付協商，該議案就進入30天的冷凍期。

新國會第一會期今天開議，面對19日朝野協商破局狀態，民眾黨團總召黃國昌昨早已喊出，今要提案21日加開院會進行食安專報，希望可以得到兩大黨團支持，沒必要動用到表決程序。而黃國昌也於今日一大早6時40分左右到議場門口，等待登記議程變更，但只見國民黨立委吳宗憲更早一步抵達，並提案今20日改為食安專報，但上午9時又撤案。

▲民眾黨團總召黃國昌一早在議場門口，等進入登記提案變更議程。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌、民眾黨團副總召黃珊珊20日上午受訪，黃國昌表示，全國人民關心食安問題，民眾黨團希望強化整個行政部門監督力道，所以一大早就來送案，希望明天能夠加開一天院會處理食安專報，讓立院程序不受到任何阻礙，同時回應全體國民關切的食安議題。

至於國民黨團搶先送案，希望今20日院會改成食安專報？黃國昌回應，國民黨版本已經撤案，也希望不管是執政的民進黨，或是最大在野黨國民黨，能夠支持21日加開食安專報。

而國民黨團總召傅崐萁稍早受訪時也說，今天是立院開議日，要讓一切議事順利進行，人民託付也會表達，會支持民眾黨提出的變更議程，同樣早上國民黨提案，就是因為支持民眾黨而撤案。

隨後立院院會進入討論事項第一案，為民眾黨提案21日加開院會，邀請行政院長率同相關部會首長，就民進黨執政8年所造成台灣食安問題總檢討進行專案報告並備質詢。提案人黃國昌也說明，當社會期待新國會能有新氣象，好好監督行政團隊施政，不要影響本來排定的日程，希望透過21日加開院會方式處理大家關心的食安問題，且行政院長陳建仁也說非常樂意對全體國人做8年食安報告，「相信新國會若為此事達成共識，應是邁出健康第一步，請民進黨、國民黨給予支持」。

立法院長韓國瑜宣布，民眾黨團提議交付逕付二讀，民進黨團則提議交付黨團協商，最終決議交付黨團協商，並由民眾黨黨團負責召集協商。 一旦交付協商，該議案就進入30天的冷凍期。

▼韓國瑜首次主持立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）