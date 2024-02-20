陸6警突強制臨檢金門遊艇　陳玉珍證實：「初日號」越界半海哩

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大陸海警前天宣布將在金廈海域開展常態化執法行動後，昨天下午就在大金門烏沙角西北方海域登檢我國金廈遊輪「初日號」，讓34名遊客、船員飽受虛驚。對此，國民黨立委陳玉珍今（20）日受訪表示，大家不用這麼擔心，兩岸最近比較緊張，漁工落水大陸群起激憤，所以他們也要宣示執法行為，「昨天我跟海巡了解初日號觀光船越界部分，兩岸限制水域，海巡說超過半海哩」。

陳玉珍說，紅十字會是民間組織，長久對兩岸間救援方面用很多心力，很熱心的組織，之前很多人協助溝通，今早9時20分從泉州坐船過來，一切順利，下午就會讓生還者順利回去。

陳玉珍透露，昨天她跟海巡了解初日號觀光船越界部分，兩岸限制水域，海巡說超過半海哩，大概一公里，長久以來兩岸有默契，兩邊船開過界彼此不會做到登船，因為那時兩岸關係還算是不錯，最近比較緊張，所以要呼籲漁民跟觀光船都好，行駛在自己的水域裡，不用太擔心，只要在水域內行駛，這是最安全的方式。

陳玉珍說，把船開在自己管轄範圍內，兩岸緊繃時細微的事情都有可能打破默契，航港局說要拒檢，前提是我們在自己海域行駛，如果到了不是台灣可以控制的海域時，當然可以主張拒檢，但老百姓可能比較不容易。

