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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／爆傅崐萁昨晚溝通「食安專報」　黃珊珊：盼藍支持21日加開院會

記者袁茵／台北報導

面對是否進行食安專報，民眾黨團19日在朝野協商時主張21日加開院會，民眾黨團總召黃國昌也預告將在20日早上提案，要求21日加開食安專報；但一早卻爆出國民黨立委搶先提案，盼20日院會改成食安專報，隨後又撤案一事。民眾黨團副總召黃珊珊稍早受訪時表示，19日國民黨團總召傅崐萁有來溝通，而黃也表達希望21日加開院會立場，盼國民黨支持。

▲▼民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

新國會第一會期今天開議，面對19日朝野協商破局狀態，民眾黨團總召黃國昌昨早已喊出，今要提案21日加開院會進行食安專報，希望可以得到兩大黨團支持，沒必要動用到表決程序。而黃國昌也於今日一大早6時40分左右到議場門口，等待登記議程變更，但只見國民黨立委吳宗憲更早一步抵達，並提案今20日改為食安專報，但上午9時又撤案。

黃國昌、民眾黨團副總召黃珊珊20日上午9時45分受訪，黃國昌表示，全國人民關心食安問題，民眾黨團希望強化整個行政部門監督力道，所以一大早就來送案，希望明天能夠加開一天院會處理食安專報，讓立院程序不受到任何阻礙，同時回應全體國民關切的食安議題。

至於國民黨團搶先送案，希望今20日院會改成食安專報？黃國昌回應，國民黨版本已經撤案，也希望不管是執政的民進黨，或是最大在野黨國民黨，能夠支持21日加開食安專報。

媒體追問，是否覺得國民黨做法反覆？黃國昌說，國民黨或許也看了民眾黨團提案內容，或許覺得這安排比較妥適，至於國民黨內部決策過程都是尊重。

被問到有無尋求國民黨支持？黃國昌回應，傅崐萁很客氣，19日有跟黃珊珊溝通。黃珊珊也稱，傅崐萁昨晚與國民黨團書記長洪孟楷都有與她通電話，而她也表達民眾黨團立場，是希望可以加開院會、加強監督力道，國民黨希望早點討論食安問題，兩邊立場一致，「所以我也跟他說，我們今天會提加開院會提案，請他們支持。」

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