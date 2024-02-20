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親熱片瘋傳！25歲女師不倫高一生　綠帽夫舉報「多次激戰」

▲張女教師被丈夫踢爆亂倫。（圖／翻攝X）

▲張女教師被丈夫踢爆亂倫。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名25歲已婚女教師，近日被丈夫實名踢爆和班上16歲高一男生多次發生性關係，2人肉麻露骨的對話截圖也被曝光。其中一段兩人偷情影片更外流到社群平台上，事件曝光後登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，上海徐匯區第二中學25歲張姓女教師被吳姓丈夫實名舉報，和班上男學生搞不倫，而且多次相約偷情。丈夫PO出兩人對話截圖，相當肉麻露骨，男學生不僅表示「我想見妳的時候對妳動手動嘴」，還表示「妳已經結婚了，我不能當小三」、「是我的該多好」；女教師則對男學生訴衷情，直言「我沒法想像你身邊有其他女孩子，一想到我會超級超級難過。」

▲女教師被拍到親熱男學生。（圖／翻攝X）

▲女教師被拍到親熱男學生。（圖／翻攝X）

影片更外流到X（前身推特），畫面中可見女老師對男學生親熱，偷拍者就在牆上俯視著兩人。消息曝光後掀起中國大陸網友熱議，一度衝上微博熱搜第一名，引發不少人對道德淪喪的擔憂。

▲▼對話曝光。（圖／翻攝微博）

▲▼對話曝光。（圖／翻攝微博）

▲▼中國女教師偷吃高一生，對話曝光。（圖／翻攝微博）

對此，徐匯區第二中學19日發布聲明，將會同相關部門立即展開調查，已在第一時間給予張姓女教師停職處分，後續將根據結果依法依規嚴肅處理。徐匯區教育局也表示已經接獲通報，全案調查中。

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