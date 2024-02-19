高雄飆32.4度！史上第二熱的2月　全台破百測站最高溫逾30度

▲今天暖熱如夏，全台超過百個測站最高溫超過30度，高雄更出現32.4度高溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

今天各地天氣晴朗穩定，暖熱宛如夏天，根據中央氣象署統計，全台超過100個測站出現超過30度以上高溫，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，也寫下設站近百年來2月第二高溫紀錄。另包括台北市（氣象署測站）、新北板橋、台中、嘉義、彰化田中等測站，也都出現30度以上高溫。氣象署表示，明後天天氣穩定，不排除還有可能出現更高溫。

昨天全台各地天氣穩定，南高屏17個測站出現30度以上高溫。今天天氣依舊晴朗，各地氣溫也持續攀升，根據氣象署14時統計資料，全台超過100個測站，出現超過30度以上高溫，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，而在署屬氣象站最高溫為高雄32.4度，也寫下1931年設站至今（含2022年遷站迄今），近百年來2月第二高溫紀錄，歷史2月最高溫為1942年的32.5度。

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此外，署屬氣象站共有8個測站出現超過30度高溫，包括台北市、台中市為30度，嘉義市30.4度，彰化田中30.5度，新北市30.6度，台南永康31.3度則排名2月歷史高溫第15名。至於2月全台所有署屬氣象站最高溫，為台東大武36.5度。

氣象署表示，今天各地氣溫偏高原因，只要是天氣晴朗穩定，加上吹南風，類似穩定天氣型態將持續到後天（21日），預估中南部高溫可達30至32度，不排除有更高溫出現機會，而西半部日夜溫差較大，也請民眾注意。

周四起因鋒面通過及東北季風增強，氣象署指出，北部及東北部天氣稍轉涼，但真正有明顯轉變在周五（23日）。周五到下周日（25日）受東北季風影響，水汽增多，北部及東半部將有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，受東北季風影響，周五到下周日北台灣轉為濕涼，其他地區也稍轉涼，北部高溫剩下18至20度，和上半周高溫相比，下降約7到8度，低溫剩下12至15度，也下滑5到6度，西半部注意日夜溫差較大。預計下周一（26日）將有另一波冷空氣南下，將比本周這波稍強，不排除達到大陸冷氣團等級，但還要再觀察。

▲今起到周四各地天氣晴朗穩定。（圖／氣象署提供）