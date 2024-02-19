中國海警登檢金門觀光船「嚇壞23遊客」　海巡署100噸級巡防艇馳援

▲中國海警登檢金門觀光船，嚇壞船上23名遊客。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

大陸快艇翻覆2死事件持續發酵，中國海警18日宣布將在金廈海域展開「常態化執法」後，19日隨即登檢我金門觀光船「金廈遊輪」超過半小時。對此，海巡署表示，第一時間即派出10039海巡艇前往應處，並一路伴航返回水頭港，呼籲陸方秉持和平、理性，也提醒國人避免靠近大陸一側水域，以維安全。

海巡署證實，第十二巡防區雷達及紅外線熱影像系統19日下午4點47分發現，有2艘大陸海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬，併靠登檢國籍「金廈遊輪」，隨即派遣線上「10039艇」前往應處。

海巡署指出，當時陸方共6名海警人員登船檢查「金廈遊輪」的航行計畫、船舶證書、船長船員證照及船長簽名，於5點19分離船。而我「10039艇」下午5點33分趕抵後，立即和「金廈遊輪」通聯掌握狀況，一路伴航返回水頭港。

經查，「金廈遊輪」19日下午3點33分搭載我國11名船員、23名乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向大陸地區。

海巡署強調，「金廈遊輪」屬金門當地海上觀光船，陸方亦有類似觀光船至金門外海導覽，本署艦艇本於善意，對此無故意違法、誤入我方水域船舶，均以廣播驅離，從未登檢。

海巡署呼籲陸方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，同時提醒國人，從事海上相關活動時，避免靠近大陸一側水域，以維安全。