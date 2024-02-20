快訊／「蝦味先香辣口味」也檢出致癌蘇丹紅　問題批號公布

▲經典零食「蝦味先香辣口味」部分批號含致癌物蘇丹紅。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

繼高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」被查獲含有蘇丹紅原料製品後，高雄市衛生局19日又接獲雲林縣府通知，有8公斤含蘇丹紅辣椒粉再流入高雄市一家工廠，為出產知名零食「蝦味先」的裕榮食品，衛生局公布問題批號，呼籲購入的消費者向原購買商退貨。

高雄市衛生局19日下午接獲雲林縣衛生局公文通知，雲林濟生股份有限公司斗六廠出品的辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，此批產品共計1737公斤。

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▲8公斤蘇丹紅辣椒粉流入高雄裕榮食品工廠，被製成蝦味先香辣口味。（圖／記者許宥孺翻攝）

流出的辣椒本分別流入台北市372公斤、新北市914.4公斤、桃園市275.1公斤、台中市30公斤、台南市40.5公斤、雲林縣12公斤、宜蘭縣12公斤、屏東縣72公斤及高雄市8公斤(佔總數量0.46%)，其中流入的高雄市8公斤流向「裕榮食品股份有限公司」。

高雄市衛生局隨即派員前往「裕榮食品股份有限公司」，經查雲林縣濟生公司斗六廠流入「裕榮食品股份有限公司」的不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品共3萬1208.65公斤。

▲從雲林縣流出的蘇丹紅，有8公斤流入高雄裕榮食品工廠。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，現場已無該批不合格原料，已要求業者通知下游緊急下架及通知全國各縣市下游通路商產品下架，並同步立即通知轄內賣場通路下架產品，展開市售端稽查，下架回收計1236包。

衛生局表示，消費者若購買有效日期為「2024.9.8-2024.10.2」之「蝦味先 香辣口味」，請持發票及產品向原購買商提出退換貨。