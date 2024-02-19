接受招待喝花酒又違規考績「甲上」　監察院糾正軍備局第205廠

▲監察院今天糾正軍備局第205廠。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國防部軍備局生產製造中心第205廠前上校工務長林龍基、前一等士官長領班林憶明、前一等士官長化工呂建勳等3人於任職期間假借職務，多次接受廠商招待，前往有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，收受不正利益，嚴重損害公務員廉潔形象及政府信譽，監察院1月9日通過彈劾案，將3人移送懲戒法院審理，今（19）日聯席會議通過，糾正軍備局第205廠。

糾正案文指出，軍備局第205廠除了發生前上校工務長林龍基等3人多次接受與職務上有利害關係的廠商招待，還違反內部作業規定，於軍品研製修公開展覽前，未經報備，私下允許特定廠商入廠瞭解藍圖，並攜帶軍品出廠解說製作細節，涉犯不違背職務收受不正利益罪之貪瀆案件。

糾正案文表示，該廠另有物料供應室前黃姓上校主任等3人雖未涉刑責，但與廠商飲宴，涉足有女陪侍不正當場所之情事，該廠違法違紀人員眾多，且行為時間自2019年2月起至2020年9月止長達1年，內部卻無人舉發，又6名涉案人員違失行為期間之年度考績均為「甲等」或「甲上」顯示，軍備局第205廠案發當時軍紀不佳，機關內部控制鬆散、平時考核不實，有予糾正之必要，要求軍備局督促所屬確實檢討改善，持續精進風險控管及防弊機制。

調查報告另指出，林龍基等3人貪瀆案於2022年3月爆發前，軍備局205廠採購案未能通過驗收，最終同意減價收受案件比例偏高，2019至2021年度同意減價收受案件達112案、平均占比10.71%，案發後該廠採取「改善規格訂定」等精進措施，2022至2023年度同意減價收受案件計21案、平均占比降為3.64%。

調查報告稱，雖據軍備局表示第205廠同意減價收受案件，均確保功能及安全無虞始予接收，惟採購效率不佳，不僅影響軍需時程，亦恐引發行賄誘因。另查第205廠2019年度公開展示需求25項軍品，完成意願登記廠商計13家，最終因廠商能量評鑑不符或廠商考量成本過高等因素，均放棄試製。

調查報告促請軍備局於近年軍品產製逐步釋商之際，應持續檢討提升採購效率、落實同意減價收受案件之督考機制，並研議系統性的培植國內民間廠商試製軍品之量能，以利國防自主。

此外，監察委員王美玉、賴鼎銘、郭文東調查發現，國防部對於高階軍官的違失行為，以往原僅依陸海空軍懲罰法自行議處，未移送監察院審查，不符公務員懲戒法規定，監察院對此曾於2019年提出調查報告要求改善，國防部遂於2019年3月14日令頒「上校階以上軍官違法失職符合公懲法送請監察院審查」之移送態樣及作業流程。

監察委員指出，惟本案調查發現，自該令頒之日起至2023年8月底止，國防部所屬機關「上校階以上軍官因刑事案件遭檢察官起訴人數」計11人，其中僅2人移送監察院審查，包含本件林龍基貪瀆案在內，計有7件貪瀆案未移送，8件未召開懲罰評議會或雖召開會議但未討論是否移送懲戒，顯示高階軍官違失行為應移付懲戒一事，仍待落實，要求國防部督促所屬確實檢討改善。