台北國際書展下周登場！信誼打造4米高「五味太郎遊樂園」

▲信誼親子館大型五味太郎繪本延伸遊具，將出現在台北國際書展，讓親子一起玩動腦遊戲。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

台北國際書展將在下周二（20日）起在世貿一館登場，參展的信誼基金會相隔12年，再度邀請日本國際知名度最高的圖畫書作家五味太郎來台，並以五味太郎的作品為題，打造出4公尺高的遊戲城堡，規劃五組免費互動遊戲，讓親子可以和小金魚、鱷魚怕怕等書中的經典角色打卡拍照，體驗大師的童趣，以及書中的創意和驚喜。

信誼基金會指出，五味太郎是日本國際知名度最高的圖畫書作家，發表超過450部作品，並授權全世界三十幾個國家出版。其中光是《小金魚逃走了》，在日本銷售就超過330萬冊。五味太郎也是台灣翻譯作品出版量位居第一的作家，出版書籍高達80餘本。

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信誼基金會在去年台北國際書展獲得「最佳展位設計獎銅獎」，配合相隔12年再度邀請五味太郎來台，今年為親子打造近4米高的遊戲城堡，並規劃五組免費互動遊戲。讀者進入「五味太郎遊樂園」，可以和書中經典角色：小金魚、小雞、小鳥、鱷魚怕怕、兔子先生、高帽子人偶等等打卡拍照，在找尋小金魚的過程中，找找看哪個熱氣球是一樣的、比比看誰的高帽子矮等。

▲台北國際書展期間，信誼為讀者打造近4米高的五味太郎遊戲園。（圖／信誼基金會提供）

信誼基金會表示，五味太郎訪台期間僅有的三場公開活動，下周五（23日）下午國際書展主題廣場「五味太郎眼中的世界」，下周六（24日）上午在國際書展兒童沙龍活動區，信誼故事老師帶領「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」，下周六下午則是在誠品生活新店4樓的光合廣場，將有「五味太郎：不受拘束的作家日常」活動，透過輕鬆對答間，挖出大師的創意源泉，品味大師分享的生活日常。

此外，信誼以五味太郎的作品，延伸設計10組大型探索遊具，即日起在「信誼小太陽親子館」推出【五味太郎的動腦派對】遊戲區。而在書展期間，信誼線上、現場也同步推出多項優惠活動，包括單書79折、3書75折、5書7折、多款主題套書68折優惠，購買五味太郎《創意的遊戲書》套書，還加贈信誼小太陽親子館親子套票一張。

▲2012年五味太郎（圖左）應邀到台北國際書展，曾在論壇中與信誼董事長張杏如（圖右）對談。（圖／信誼基金會提供）