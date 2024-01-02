台北國際書展「門票全額抵購書」！文化幣免費入場還有「2點送1點」

▲「2024台北國際書展」祭出多種好康，除了門票全額抵購書、文化幣優惠，還能拿好禮、抽東京來回機票。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2024 台北國際書展」將於2月20日～25日在世貿一館舉行，文化部今（2）日公布，將推出「門票全額抵用金」，讓民眾買書能全額折抵；除此之外「文化幣」不但進場門票免費，在書展也全面適用「點數2點送1點」回饋，鼓勵大家踴躍購書，還能拿好禮、抽東京來回機票！

第32屆「台北國際書展」即將於2月20日～25日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀造浪」，主題國為荷蘭。文化部表示，台北國際書展舉行20年來，守護著數千萬顆愛書讀者喜歡閱讀的心，從未調整過票價；書展基金會在經過多年仔細評估，並參考台北各型展會後，一直等待到疫後終於邁向正常化時機，才微幅調整票價為全票150元、優待票100元，透過較充沛的資源及能量，提升觀展品質並支持出版業。

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▲2024台北國際書展，文化部推出「門票抵用金」。（圖／文化部提供）

為了鼓勵讀者進場踴躍購書、加強支持力度，文化部也宣布，將全力出手釋放消費大利多，包含書展期間購票入場，不分平假日均可獲得與門票同額的「門票抵用金」，在書展現場消費不限金額，當日可直接一次全額折抵。

今年書展同樣18歲以下免票入場；而青年朋友18歲以上憑文化幣進場，可享「書展門票政府出」優惠，同時書展現場使用文化幣購書或購買其他符合文化幣使用項目的商品，也適用「2點送1點」，最多回饋600點，等於1200點可放大至1800點，可趁機把握這波「點數放大術」。

▲青年使用文化幣逛「台北國際書展優惠」，除了門票全免費，還有點數放大好康。（圖／文化部提供）

此外，台北書展基金會為鼓勵民眾平日（週二至週五）進場參觀，也加碼推出消費滿500元贈送「閱讀造浪筆記本」，滿1000元除了送書展斜背袋（數量有限兌完為止），並可享平日天天抽「台北－東京」經濟艙來回機票1名，共計4名。展期6天憑預售票根，還可兌換書展紀念胸章（數量有限兌完為止）。滿滿好康，鼓勵全台民眾逛書展，享受閱讀樂趣及優惠。