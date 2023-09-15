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2024台北國際書展主題國「荷蘭」　文化部長：台荷相遇400年

▲▼史哲參訪荷蘭，宣布2024台北國際書展主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

▲史哲參訪荷蘭，也宣布荷蘭為「2024台北國際書展」主題國，該年也是台荷相遇的400年。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

文化部長史哲12日展開訪歐行程，在結束捷克訪問後，14日啟程前往荷蘭，也透露明年2024「台北國際書展主題國」為荷蘭，這一年剛好是台灣與荷蘭相遇的400年；同時也將促成荷蘭國家博物館、國立臺灣歷史博物館，共同推出「1624特展」。

史哲參訪荷蘭國家博物館，由館長塔科．迪比茨（Taco Dibbits）親自接待，雙方聚焦討論荷蘭國家博物館與臺史博的展覽合作。史哲表示，臺史博規劃在今年底推出「1624特展」，再加上2024台北國際書展主題國為荷蘭，等於是台荷雙方在400年後，以出版、國家級博物館的對話「再次相遇」。

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「1624特展」除了首度曝光館藏17世紀古物「1646《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》古籍」，並獲荷蘭國家博物館同意授權運用10數件畫作及立體文物的高階圖像於展覽中，其中包含首次在台灣曝光的1650年代荷蘭風景畫大師庫普（Aelbert Cuyp）的印尼東印度公司商人油畫作品等。

▲▼史哲參訪荷蘭，宣布2024台北國際書展主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

▲文化部長史哲（中）參訪荷蘭文學博物館／兒童圖書博物館。（圖／文化部）

史哲接續參訪荷蘭文學博物館/兒童圖書博物館，1994年開放的兒童博物館是文學博物館的一部分，是一所以「兒童看得懂」的方式，將荷蘭文學故事帶入生活，所設計建造的博物館，對於未來台灣的「國家兒童未來館」提供相當好的借鏡。

在文學博物館，史哲與荷蘭外交部國際文化合作大使范德維爾德（Dewi van de Weerd）、MVRDV建築師事務所合夥人及策略長可尼克（Jan Knikker）、文學博物館館長麥德斯（Aad Meinderts）、荷蘭當代批判作家菲輔（Ilja Leonard Pfeijffer）、小說「褔爾摩沙之王」作者貝喬思（Joyce Bergvelt）、知名台荷歷史學者江樹生，以及駐荷蘭代表處大使陳欣新、駐法國台灣文化中心主任胡晴舫等，共同宣布「2024台北國際書展」主題國為荷蘭，並將由打造荷蘭著名觀光景點鹿特丹商場、台灣的台南河樂廣場、新化果菜市場的MVRDV建築師事務所進行設計。

史哲指出，2024年是台灣與荷蘭相遇400年的日子，400年後談的不是慶祝或是紀念，而是談1624年對台灣歷史發展的重要性及意義。

史哲認為，1624年是台灣史上第一次跟國際相遇的起點，400年後的今天，台灣的民主多元備受國際肯定，台灣應該昂首，更積極地面對面與國際交流，將台灣民主多元社會所產生的文化成果，讓國際社會瞭解，「讓文化成為國際交流的重要名片，也讓文化為台灣人增加更多的自信」。

▲▼史哲參訪荷蘭，宣布2024台北國際書展主題國為「荷蘭」。（圖／文化部）

▲文化部長史哲參訪荷蘭，考察如何讓建築成為解決博物館憂慮館藏問題的方案。（圖／文化部）

此外，史哲造訪目前文化部作為台荷新媒體藝術交流的據點「啟蒙之家」，欣賞「The Messyverse exhibition 」特展，並與館長波百．考普（Pepijn Kuyper）、節目總監阿揚．阿布卡（Ayaan Abukar）、策展人莎夏．迪斯（Sasha Dees），以及正受邀駐館的周東彥交流。緊湊行程中，也參訪了世界第一座將博物館的全部藏品對外公開的鹿特丹范伯寧恩博物館典藏庫。

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