賴幸媛揭「兩岸談判秘辛」　台聯背景感謝馬英九信任接陸委會主委

▲陸委會前主委賴幸媛新書《鑄劍為犁》。（圖／受訪者供圖，下同）

記者魏有德／台北報導

台灣2024大選落幕，兩岸關係仍持續冰凍，在這敏感時機，不僅前國安會秘書長蘇起發表新書，曾在馬英九時代擔任陸委會主委的賴幸媛也在2月出版新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》，首度公開如何從政治光譜的極端「台聯不分區立委」，被延攬進入馬英九執政團隊，以及如何在與對岸談判過程中，遭逢不為人知的秘辛。

賴幸媛出身自「本土」色彩濃厚的台聯黨，卻在2008年被延攬進入馬英九執政團隊，加入劉兆玄內閣出任「對陸交流第一線」的陸委會主委一職，一直到2012年10月1日卸任，成為歷任主委中任期最久的主委。

賴幸媛在任內是《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的推手之一，在當年被認為兩岸間石破天驚之舉，她也在書中坦言，背後確實有來自「特殊管道」的助力，不過，ECFA至今無論是被說成「糖衣毒藥」或台灣社會自我保護的兩岸和平象徵，仍論戰不休。

賴幸媛在自序中提到，馬總統執政時敢把她放在陸委會主委這麼重要的職位，顯示其用人格局開闊、有遠見。尤其在她主掌陸委會四年多的時間裡，不管是大陸政策的專業或兩岸關係的政治形勢分析，馬總統都充分尊重與支持；而憑藉著當年陸委會團隊所提出的分析、評估和建議所形成的政策推動，也確實讓兩岸形勢穩步前行。

賴幸媛新書以「鑄劍為犁」為書名，意指將軍事武器轉換為民間使用的器具，內涵如同金門的鋼刀廠將過去兩岸砲戰時，打到金門的廢砲彈鑄成菜刀，在兩岸關係和緩時，成為聞名於民眾間的「伴手禮」，期待兩岸關係能理性健康的經營。