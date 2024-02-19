　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴幸媛揭「兩岸談判秘辛」　台聯背景感謝馬英九信任接陸委會主委

▲陸委會前主委賴幸媛新書《鑄劍為犁》。（圖／受訪者供圖）

▲陸委會前主委賴幸媛新書《鑄劍為犁》。（圖／受訪者供圖，下同）

記者魏有德／台北報導

台灣2024大選落幕，兩岸關係仍持續冰凍，在這敏感時機，不僅前國安會秘書長蘇起發表新書，曾在馬英九時代擔任陸委會主委的賴幸媛也在2月出版新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》，首度公開如何從政治光譜的極端「台聯不分區立委」，被延攬進入馬英九執政團隊，以及如何在與對岸談判過程中，遭逢不為人知的秘辛。

▲陸委會前主委賴幸媛新書《鑄劍為犁》。（圖／受訪者供圖）

賴幸媛出身自「本土」色彩濃厚的台聯黨，卻在2008年被延攬進入馬英九執政團隊，加入劉兆玄內閣出任「對陸交流第一線」的陸委會主委一職，一直到2012年10月1日卸任，成為歷任主委中任期最久的主委。

賴幸媛在任內是《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的推手之一，在當年被認為兩岸間石破天驚之舉，她也在書中坦言，背後確實有來自「特殊管道」的助力，不過，ECFA至今無論是被說成「糖衣毒藥」或台灣社會自我保護的兩岸和平象徵，仍論戰不休。

賴幸媛在自序中提到，馬總統執政時敢把她放在陸委會主委這麼重要的職位，顯示其用人格局開闊、有遠見。尤其在她主掌陸委會四年多的時間裡，不管是大陸政策的專業或兩岸關係的政治形勢分析，馬總統都充分尊重與支持；而憑藉著當年陸委會團隊所提出的分析、評估和建議所形成的政策推動，也確實讓兩岸形勢穩步前行。

賴幸媛新書以「鑄劍為犁」為書名，意指將軍事武器轉換為民間使用的器具，內涵如同金門的鋼刀廠將過去兩岸砲戰時，打到金門的廢砲彈鑄成菜刀，在兩岸關係和緩時，成為聞名於民眾間的「伴手禮」，期待兩岸關係能理性健康的經營。

ET快訊
今年首例本土麻疹！30多歲男可傳染期「曾去藏壽司」
快訊／逆撞遊覽車！　小貨車駕駛宣告不治
快訊／楊寶楨辭職　激動落淚：掙扎非常久⋯
長瀨昆妮年後進警局！　無奈嘆：事情太嚴重
豆乾「老鼠乾屍」追源頭！德昌被揪3缺失喊冤：賣給高雄業者分裝
國中畢業「許醫師」執業30年！開藥可打折　英文病歷也超強
好熱！　全台多地飆破30度
快訊／民進黨總部旁民宅火警！火煙直竄
批民眾黨8席「幾近荒腔走板」　呂秀蓮：繼續胡鬧將泡沫化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賴幸媛揭「兩岸談判秘辛」　台聯背景感謝馬英九信任接陸委會主委

25歲已婚女師「多次激戰」男學生！長相曝光　丈夫PO私密截圖舉報

夫妻誤將「水仙」當成蒜苗！拿來炒麵食用　慘中毒狂嘔

男子因看電影「打呼」！遭前排壯漢暴打　雙方互毆畫面曝

小學生寒假作業丟巴黎！正妹網紅「幫帶回國」網笑歪　劇情大反轉

春節143.6萬旅客訪港　回到2018年水準

當小三被街拍一戰成名！「石油姐」轉身變網紅…直播賣貨遭圍剿

破歷史紀錄！新疆最低溫「-52.3℃」　冬夏最大溫差超過100℃

陸公安部長晤美國土安全部長　促美方停止無端滋擾盤查中國留學生

小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

賴幸媛揭「兩岸談判秘辛」　台聯背景感謝馬英九信任接陸委會主委

25歲已婚女師「多次激戰」男學生！長相曝光　丈夫PO私密截圖舉報

夫妻誤將「水仙」當成蒜苗！拿來炒麵食用　慘中毒狂嘔

男子因看電影「打呼」！遭前排壯漢暴打　雙方互毆畫面曝

小學生寒假作業丟巴黎！正妹網紅「幫帶回國」網笑歪　劇情大反轉

春節143.6萬旅客訪港　回到2018年水準

當小三被街拍一戰成名！「石油姐」轉身變網紅…直播賣貨遭圍剿

破歷史紀錄！新疆最低溫「-52.3℃」　冬夏最大溫差超過100℃

陸公安部長晤美國土安全部長　促美方停止無端滋擾盤查中國留學生

小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

竹市54位中小學校長會聚談創新　高虹安肯定科技翻轉教育

帝王玉遭兒賤賣150萬　共犯同學捲款落跑！苦主多加10萬買回

今年首例本土麻疹！30多歲男感染源不明　可傳染期「曾去藏壽司」

藝群醫美集團第15家診所　藝群桃園診所開幕完成6都完美布局

年代旅遊擺爛！品保已收31件申訴案　糾紛款估2000萬元

柬總理不甩求情！怒斥晚安小雞、阿鬧「不孝子」：應該判得更重

電子鎖好用嗎？網狂讚方便　過來人建議「1情況再裝」

快訊／逆向對撞遊覽車！小貨車駕駛搶救一夜不治

提升垃圾處理量能　竹市垃圾焚化廠完成升級優化

台9線南迴公路「轎車自撞」！車殼消失露爛毀引擎室　2人送醫救治

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬求償

小米爆裁員「只通知不協商」公司發聲

小學生寒假作業丟巴黎！千萬網紅幫帶回國

導航打錯1個字！他車開一半暴怒　「把妻丟包高速公路」

當小三被街拍一戰成名！石油姐直播賣貨遭圍剿

高三女學生遭班導侵犯！事後被嗆：要有良心

常客連11天中刮刮樂領2.6萬　老闆娘氣炸報警

大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

超強沙塵暴襲擊新疆！4.2萬人受困

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

破歷史記錄！新疆最低溫「-52.3℃」

賈玲低胸禮服＋大波浪MV曝光

網美海底撈拍不雅片！店家怒報警

更多熱門

相關新聞

馬英九未受邀選前之夜？　蕭旭岑還原：為顧全侯陣營顏面才這樣說

馬英九未受邀選前之夜？　蕭旭岑還原：為顧全侯陣營顏面才這樣說

前總統馬英九原先受邀出席國民黨「112選前之夜」造勢晚會，沒想到卻爆發「必須相信習近平」言論爭議，被從名單上移除，當時外界質疑馬英九疑似被切割，而馬英九辦公室則回應「未受邀，所以不會出席」。不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日卻爆料，其實那時候國民黨有邀請馬英九出席，但後來為了顧全侯陣營的顏面，他才跟記者說「沒邀請」。

陸喊「兩岸不存在禁限制水域」　蕭旭岑籲：公布追捕畫面消弭情緒

陸喊「兩岸不存在禁限制水域」　蕭旭岑籲：公布追捕畫面消弭情緒

對岸「三無」船舶侵擾　陸委會：繼續執法

對岸「三無」船舶侵擾　陸委會：繼續執法

嘆赴陸禁團令「對業者影響大」　馬英九：政府快跟對岸對話解決

嘆赴陸禁團令「對業者影響大」　馬英九：政府快跟對岸對話解決

皮尤調查：關注俄烏中東台海　美民眾呈世代差異

皮尤調查：關注俄烏中東台海　美民眾呈世代差異

關鍵字：

賴幸媛蘇起陸委會九二共識馬英九兩岸談判台聯

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面