陸喊「兩岸不存在禁限制水域」　蕭旭岑籲：公布追捕畫面消弭情緒

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體人黃暐瀚專訪。（圖／POP撞新聞提供）



記者詹宜庭／台北報導

金門海域日前有大陸漁船越界捕魚，台灣海巡署追緝過程中，漁船翻覆造成2人不幸身亡，中國大陸國台辦日前表示，兩岸不存在「禁止、限制水域」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑19日表示，他看到國台辦的反應非常驚訝，因為這是他從未看過的調子，喊話政府應該要非常小心，如果沒有好好處理，造成兩岸民情升溫，將不利賴清德未來兩岸佈局，呼籲政府應該要公布追捕畫面來消弭情緒。

對於國台辦稱「兩岸不存在禁止、限制水域」，蕭旭岑19日接受媒體人黃暐瀚專訪時指出，現在是蔡賴政府交接的關鍵時刻，同時也是很敏感的時刻，兩岸有任何的風吹草動，都會影響未來賴清德上任後的兩岸關係，所以絕對不能小覷。

蕭旭岑說，他昨天看到國台辦的反應非常驚訝，因為這是他從未看過的調子，前總統馬英九的互不否認治權時代已經消失了，先前兩岸在善意之下，都會透過海協會，甚至國台辦與陸委會的協商來解決，且雖然大陸過去也會對台灣漁民有所動作，但事實上基於兩岸一家親，還是會尊重政府對大陸漁船的作為。

蕭旭岑提醒，政府應該要非常小心，大陸在賴清德就任前幾個月宣布「兩岸不存在禁止、限制水域」，這個動作是非常大的，且大陸也有極端言論出現，說武統是遭外國勢力或部分人士煽動，但現在是台灣主動動武，雖然這番言論被有識之士駁斥，但可以看得出來，大陸民情是被激盪的，如果沒有好好處理，造成兩岸民情升溫，這絕對不利賴清德未來兩岸佈局，呼籲政府應該要公布追捕畫面，這樣才能夠消弭情緒，若政府一直「偵查不公開」，反而會造成很多的誤解。